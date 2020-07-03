解封參加烤肉趴染疫！　他後悔發文「別像我一樣蠢」隔天突然身亡

▲男子希望自己的故事能夠提醒更多人。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國加州上月解封導致新冠肺炎疫情再度升高，當地一名男子便在臉書上表示，十分後悔自己跑去參加烤肉趴，因為事後得知朋友是無症狀患者，導致自己染疫。然而更令人遺憾的是，他發文提醒大家要持續對疫情保持警覺，隔天就傳出逝世消息。

居住在湖埃爾西諾市(Lake Elsinore)的51歲男子馬西亞斯(Thomas Macias)，雖然封城期間都有乖乖遵守隔離政策，然而當局宣布解封後卻於上月參加一場社區所舉辦的烤肉派對，沒想到後來接到朋友電話，才發現活動中有人感染新冠肺炎，勸他最好也趕緊去做檢查。

馬西亞斯上月16日接受檢查，2天後被告知確診，他20日在臉書上懊悔表示，「因為我的愚蠢，讓我的母親、姊妹與家人的健康也受到危險，這是一個非常痛苦的經驗，完全沒有在開玩笑，如果你要出門，請一定要戴口罩並保持社交距離，別像我一樣。」

馬西亞斯妹妹洛佩茲(Veronica Lopez)表示，哥哥的臉書貼文發出後，隔日病情就急速惡化，後來被送到醫院接受治療並戴上呼吸器，2小時後不幸逝世，「我認為他發這篇文章是想讓大家知道，這是真實的，疫情很嚴重而且會殺死人」，希望哥哥的故事能幫助更多人別對疫情鬆懈，依然要保持警覺。

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