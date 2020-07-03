時事、科學應用多！指考物理考蘇花改測速　補教師：複雜到老師都算錯

▲物理補教師李宏泰。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

指考首日物理科結束。物理補教師李宏泰指出，今年考題可說是時事題、科學應用題最多的一年，整份考卷有4000多字，考生答題速度可能會變慢，其中有考到蘇花改的區間測速，該題計算非常繁雜，得分恐率不高，整體程度比去年還要難。

李宏泰說明，今年共有2題時事題、5題科學運用題，考題已素養化，且考卷字數多，考生容易寫不完，建議大考中心增加考試時間，由原本的80分鐘加長10分鐘，考試時間拉長至90分鐘完成試卷比較合理。

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李宏泰提到，這次的試卷非常有鑑別度，尤其是平時若沒有關心時事的考生，答題會有困難，李宏泰舉例題組題第1、2題，除了考新冠病毒外，還考額溫槍及紫外線消毒，另外像是第20題考蘇花改的區間測速，該題計算非常繁雜，得分率恐不高，該題有些老師都有可能算錯。

▲補教師預估物理頂標為71、前標65、均標47、後標31、底標28。（圖／記者黃克翔攝）

另外，今年的科學應用也偏多，有考到X射線，該題結合醫學應用，這題雖然不難，但是要有正確的觀念才能快速答題，另外也有考核磁共振，該題一樣是考觀念，考生只要看清楚選項就可以答題。此外，也有題型考輕軌纜線，該題計算是重點，只要算對了，該題可輕鬆得分。

李宏泰舉例說明，考題中也提到智慧型手機的照相機，主要是考透鏡成像，選項中有考觀念也有考計算，考生必須知道什麼是透鏡成像原理，才能回答計算。

而多選24題考磁浮列車的煞車系統，李宏泰說，此題沒有計算，主要考學生基本觀念，但是選項D恐有爭議，選項題到「應電流在鋁盤產生的熱能，是將鋁盤減速的最主要因素」，該選項正確，但描述出入。李宏泰最後預估這次的物理考題，頂標為71、前標65、均標47、後標31、底標28。

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