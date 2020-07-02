四川今早地震深度只有8公里！　「長江2020年第1號洪水」來襲

▲三峽大壩洩洪。（圖／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸南方自6月起經歷五輪強降雨，造成26個省區市遭受洪澇災害，半個大陸泡在水中。三峽水庫來水因此快速增加，2日10時入庫流量達到大陸洪水編號標準。官方宣佈，「長江2020年第1號洪水」在長江上游形成。此外，禍不單行，今（2）日清晨4點07分，四川阿壩州若爾蓋縣發生規模3.2地震，引發外界擔憂。

綜合陸媒報導，大陸近日受強降雨影響，長江上游幹流、烏江及三峽區間來水明顯增加。受上述來水影響，三峽水庫來水快速增加，2日10時入庫流量漲至50000立方米每秒，根據大陸《全國主要江河洪水編號規定》，達到洪水編號標準。

2020年7月2日7時54分，長江委水文局已發佈烏江、長江上游三峽庫區、城陵磯河段洪水藍色預警，提請湖北省、湖南省、重慶市沿岸有關單位和公眾注意防範。

根據中國地震台網通報，今日清晨4點07分在四川阿壩州若爾蓋縣（北緯34.10°、東經102.68°）發生規模3.2地震，深度僅8公里。

此外，大陸水利部通報顯示，截至昨（1）日2時，大陸今年已有304條河流發生超警以上洪水。據水利氣象聯合預測，盛夏期間，南北方均有多雨區，以北方雨帶為主，黃河中游、海河南系、松花江、遼河、長江中游洞庭湖水系、珠江流域西江和北江等河流將發生區域性較大洪水。

水利部相關負責人表示，七八月份是大陸防汛關鍵期，江河洪水呈現多發頻發趨勢，需要重點防範超標洪水、水庫失事、山洪災害三大風險。

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