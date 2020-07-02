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長江年度第1號洪水來襲！北京今夜迎「入汛最強降雨」...304條河超警

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▲▼北京入夜將迎「入汛最強降雨」。（圖／翻攝央視新聞）

▲北京入夜將迎「入汛最強降雨」。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸多地連日來遭受暴雨肆虐，超過千萬人受災，大陸水利部還表示今年已有304條河流發生超警以上洪水。此外，大陸中央氣象台已連續31天發布暴雨預警，今（2）日更預告，目前暴雨未見緩和，2日深夜到3日中午，北京將迎來「入汛以來最強降雨」，不排除可能發生山洪、崩塌等災害。

綜合陸媒報導，大陸中央氣象台預測，2日深夜至3日中午，北京地區將迎「入汛以來最強降雨」過程，全市基本可達到中雨以上量級，部分地區可能會有大雨甚至暴雨，因此相關部門聯合發布山洪災害風險預警，預計2日20時至3日20時，房山、門頭溝、昌平、延慶、懷柔、密雲局地「山洪」災害風險較高。

事實上，北京市氣象台昨（1日）晚發布雷電藍色預警信號，今午續發雷電藍色預警信號。大陸天氣網首席氣象分析師胡嘯指出，北京此次將面臨今年入汛以來最強降雨，原因是有明顯的高空槽東移加上地面暖濕氣流配合所導致，並且空氣具有「上乾下濕」的特點，因而對流性強，局部地區還將出現冰雹、大風等強對流天氣狀況。

另一方面，大陸水利部也宣布，今年長江「第1號洪水」在長江上游形成，三峽水庫入庫流量激增至每秒5萬立方米，根據大陸《全國主要江河洪水編號規定》，達到洪水編號標準。

▲▼北京入夜將迎「入汛最強降雨」。（圖／翻攝央視新聞）

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