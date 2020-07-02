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陸連續30天洪水預警！社區急警告「4樓以下居民做好準備」　1/6國土遭水猛灌

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▲▼請4樓以下居民提前做好準備。（圖／翻攝自推特「@Rengongmeng」）

▲網傳重慶有社區發預警通知，請4樓以下居民提前做好準備。（圖／翻攝自推特「@Rengongmeng」）

記者張靖榕／綜合報導

大陸中央氣象台1日6點持續對境內南方、西南等地發布暴雨預警，這已是連續第30天發布暴雨預警。重慶市日前1份洪水預警通知也在社群網路上曝光，社區溫馨提醒居民防範淹水，「請4樓以下居民提前做好準備」。

▲重慶綦江1940年以來最大洪水。（圖／翻攝自央視）

▲▼重慶綦江1940年以來最大洪水。（圖／翻攝自央視）

▲重慶綦江1940年以來最大洪水。（圖／翻攝自央視）

綜合新華社報導，中國大陸上月1日全面進入汛期至今，南方已歷經5輪強降雨，全境共150萬平方公里累積降雨量超過200毫米，佔據6分之1國土，超過41個台灣面積，在重慶綦江更被視為1940年以來最嚴重水災。報導指出，長江中下游和江淮地區在6月初進入梅雨期，分別比往年提早近10天，且多地降水較常年同期多出5成到1倍的量。

重慶市1封上月25日由「珊瑚灣社區黨委」等單位發出的洪水預警通知，紙本上頭寫下預估水位高近193公尺，「請4樓以下居民提前做好準備」，而在微博上每天都有新的洪災畫面曝光，景象怵目驚心。

大陸中央氣象台最新預報指出，本月1日到3日間，四川東南、重慶中南、湖北西部及南部、江南中北、貴州、雲南等，雨勢會維持較強勁狀態。

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