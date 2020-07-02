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想甩越南妹！台男神P圖「增加可信度」…拿假傳票喊：我要去坐牢　下場出爐

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▲男子示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲男子提分手為增加可信度，偽造傳票稱「要服刑」，結果被抓包後，這次是真的得坐牢。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭一名吳姓男子2019年間於網路上認識一名越南籍馮姓女友，用通訊軟體分手，為阻止對方來台、增加可信度，竟傳偽造傳票，聲稱「自己要入獄服刑」。事後，馮女查清楚後發現一切是吳男的騙局，才曝光整起事件，日前宜蘭地院依行使變造準公文書罪，判吳男有期徒刑1年2個月，緩刑3年。

判決指出，整起事件發生於2019年9月初，吳男將屏東地檢署107年度他字第2221號案件之傳票圖檔，以手機修圖程式更改時間、受通知人姓名，讓馮女誤信他真的要入獄服刑，藉此增加提分手的可信度，不過事後遭宜蘭地檢署告發。

►被譽為是「空中峇里島」

對此，吳男坦承犯行，法官認為吳男已是43歲的成年人，僅為阻止馮女來台，而輕率變造傳票內容，足以損害馮女、司法機關製發公文書之正確性，另外考量他目前從事鉗工，仍要扶養兒子等狀況，最終判刑1年2個月，緩刑3年，全案可上訴。

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