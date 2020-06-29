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役男用修圖軟體「偽造入營令」騙過檢察官！　被區公所拆穿慘判6月徒刑

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▲▼基隆地院，基隆地方法院。（圖／ETtoday資料照）

▲基隆地院。（圖／ETtoday資料照）

記者黃可昀／綜合報導

逃避兵役被抓包後，為了避免刑責竟然偽造入營通知，假裝自己已主動申請入營！基隆一名29歲張姓男子沒依照規定到空軍服役，2018年被送辦後，聲稱自己早就向區公所申請入營，還拿出入營令佐證，於是獲得不起訴處分，怎料他拿的這張入營令竟然是假的，順利騙過檢察官但騙不過區公所人員，最後反而多背了一條偽造公文書罪，判刑6個月。

▲▼ 簽名 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲修圖再怎麼精細還是被識破。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

裁判書指出，張男先是在網路上找了基隆市研發替代役「入營通知書」電子檔，上頭還印有基隆市長林右昌、基隆市政府的公印，再用電腦修圖軟體竄改日期、姓名、身分證字號、集合地點等資料，並以彩色列印方式完成，成功變出一張全新的假入營令，假裝自己早就申請了替代役入營，並沒有要逃避當兵。

2018年11月16日開庭時，張男將這份假的入營令拿給檢察官看，對方一時沒察覺出這是變造公文書，於是宣告不起訴處分，不過，區公所收到不起訴處分書後調閱電腦系統，發現根本查無張男辦理的服役事宜，當場識破這是張男偽造的入營通知，並非由區公所寄出，隨即上報基隆地方法院。

小動作被揭穿後，張男在法庭上坦承犯行，並將如何偽造入營令的細節從實招來。原本應該依偽造公文書罪判1年以上、7年以下徒刑，但法官考量到張男承認犯案並具有悔意，依照最低度刑仍嫌過重，最後減輕量刑判他6個月徒刑。

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