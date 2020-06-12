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車行超低價買事故車牌「轉貼同款車」借貸　撥款抽佣一半：3年獲利上千萬

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記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，多名嫌犯假裝開設中古車行，低價收購嚴重毀損車輛的車牌，再將車牌貼在上門借錢民眾之同款車子上，然後向銀行貸款公司申請貸款，等款項核發下來之後，再扣除一半的「手續費」，最後再把貸款的剩餘款項給借款民眾。

警方調查，42歲的許姓男子等15人，在新竹開設中古車行，但是卻以低價收購毀損車輛的車牌，然後等需錢孔急的民眾上門借錢，趁對方沒有抵押品時提出，「把低價收購車牌掛在同款車上」，並向貸款公司申請車貸。

▲▼許姓男子涉嫌低價收購事故車牌，再黏貼在「借錢民眾」的同款車輛上貸款。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲許姓男子涉嫌低價收購事故車牌，再黏貼在「借錢民眾」的同款車輛上貸款。（圖／記者邱中岳翻攝

但是最後貸款公司將款項撥下來至車行時，許嫌等人竟趁隙索討40%至50%的手續費，讓借錢的民眾苦不堪言，有些民眾因還不清債務，擔心人身安全遭受威脅，於是向刑事局請求協助，最後才在10日上午10時許，在桃園、新竹等地逮人。

▲▼許姓男子涉嫌低價收購事故車牌，再黏貼在「借錢民眾」的同款車輛上貸款。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在新竹、桃園逮捕許嫌等15人到案，還起初貸款資料以及車牌15面等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方最後逮捕許嫌等15人，並起出假購車貸款資料43袋、疑似事故車車牌15面、本票16份、假購車汽車買賣合約書3本、車行使用筆記型電腦1台、手機6支等證物，訊後依《組織犯罪防制條例》、加重詐欺、偽造文書等罪移送法辦。

警方表示，許姓嫌犯從2017年開始做起「借屍還魂」的勾當，3年來恐犯下3百件假購車貸款案件，初步估計不法獲利高達上千萬元。

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