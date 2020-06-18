兆豐銀女科長扮內鬼！2年詐貸逾3億　人頭買20多房...成交價灌水5成　

記者劉昌松／台北報導

原在兆豐銀行新店分行處理個金業務的石姓女科長，涉嫌在幾年前，房市熱絡時期，透過前夫物色大台北地區二手屋，然後找人頭買房，再找熟識的地政士協助製作假買賣契約，灌水成交價格，造假實際登錄，使房價莫名提高至少5成，估計成交至少20戶，向兆豐新店分行超貸逾3億元，檢調今大動作搜索約談石女和前夫等17人。

▲兆豐銀行新店分行前科長涉嫌偕同前夫用20戶房屋買賣超貸3億元。（示意圖／資料照）

因近年金融機構對逾放比敏感，兆豐進行內部稽核時，發現兆豐銀行新店分行的房貸放款有問題，而且案件多集中在分行負責個人消費金融業務的石姓女科長身上，因此報請檢調單位偵辦，石女現已被調職。

▲檢調查出至少有20戶房屋買賣被灌水造假。（示意圖／pixabay）

檢調追查，石女從2015年6月起，到2017年11月間，透過許姓前夫物色大台北地區的二手屋，見有機會拉抬的房子，就找人頭去當買家購屋，並安排熟識的地政士，協助製作假的買賣契約等文件，不但用來虛報實價登錄，還被拿去向銀行貸款，由石女親自核貸。

專案人員清查，石女和許姓前夫聯手操作至少20戶的房屋買賣，有間房子實際1250萬元的房子，被灌水成1900萬元，房價憑空多出5成，不但拿去虛報實價登錄，還用來向銀行申貸，總計超貸逾3億元，台北地檢署檢察官林彥均18日指揮調查局台北市調處兵分14路搜索，並約談石女、許姓前夫、5名地政士在內17名嫌疑人，全案依違反《銀行法》詐欺、使公務員登載不實文書等罪偵辦。

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