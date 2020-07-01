南投名間國小教師傅淑鄉　畢業典禮後「頭痛送醫」一周後辭世

▲南投縣名間國小資深教師傅淑鄉（左），參加班上學生畢業典禮，返教室途中突感頭痛不適，經送醫搶救28日上午辭世。頓失一位負責盡職的老師，全校師生同感悲傷不捨。（圖／名間國小提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣名間國小資深教師傅淑鄉，22日參加學校畢業典禮結束，帶著班上畢業生返教室時，突感頭痛無法站立，經送醫搶救一星期後，28日宣告不治辭世，訂6日上午在喪宅公祭。頓失一位負責盡職的老師，全校師生同感悲傷不捨。

6月22日是名間國小第75屆畢業生畢業的日子，78位畢業生滿載著所有師長的祝福，順利完成國小階段的學習。就在畢業典禮結束後，傅老師帶著她們班的學生回到教室時，傅淑鄉老師突然頭痛無法站立，學生即時到樓下辦公室反映求援，學校護理師也做緊急處置，並聯絡救護車送醫。

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醫師診治傅淑鄉因腦部血管瘤破裂，顱內出血嚴重，經搶救一星期後仍然宣告不治，6月28日上午辭世。傅淑鄉老師擔任教學工作26年，作育英才無數，是許多家長肯定的好老師。

每天早上6時30分，傅淑鄉老師準時到校整理教室、備課、等學生到校，對學生的課業或生活教育，均盡其所能地指導每個孩子，她深信每個孩子都是可造之材，就像她所培育的各種小盆栽一樣，她每天用愛心與耐心照顧它們，每個盆栽都長得好、長得漂亮。

雖然傅淑鄉老師服務26年，已符合退休條件，但她仍熱愛教學工作，面對108課綱的實施，她仍積極參加各項研習，改變教學方式。僅管她的資訊能力不如一般年輕老師，但她勇於嘗試參加學校的行動學習計畫，透過行動載具改變課堂風景，她的敬業態度，更是讓名間國小所有的老師尊敬與景仰。

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