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「女人支持女人」國際蘭馨交流協會　第23屆總監交接、百周年慶

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▲▼國際蘭馨交流協會台灣專區，舉辦第23屆新卸任總監交接典禮，由張素靜（左）總監，交接給新任總監王玉餘（右）。（圖／張弘昌攝影，下同）

▲國際蘭馨交流協會台灣專區，舉辦第23屆新卸任總監交接典禮，由張素靜（左）總監，交接給新任總監王玉餘（右）。（圖／張弘昌攝影，下同）

記者張弘昌／台中報導

前國策顧問蔡鈴蘭1992年創立，國際蘭馨交流協會台灣專區，至今全台有40個分會，會員人數超過1800名，秉持創會總監蔡鈴蘭的「女人幫助女人、女人成就女人、女人支持女人」理念，國際蘭馨交流協會1日在台中林酒店，舉辦第23屆總監交接典禮，由張素靜總監交接給王玉餘總監。

王玉餘感謝素靜總監，這一年來辛勞及付出，以及前總監們奠定良好基石，讓蘭馨在百年依舊成長茁壯。王玉餘總監是一位成功女企業家，帝壹統環保科技股份有限公司董事長，經營環保事業有聲有色，也是300C2區，國際獅子會長青分會2016-2017理事長，熱心公益、樂善好施，足以成為所有蘭馨姊妹表率。

▲▼國際蘭馨交流協會台灣專區，舉辦第23屆新卸任總監交接典禮，由張素靜（左）總監，交接給新任總監王玉餘（右）。（圖／張弘昌攝影，下同）

國際蘭馨交流協會（Soroptimist International，簡稱SI）創設於1921年，為聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，組織遍及全世界132個國家。

前總監潘維剛、彰化縣縣長王惠美，也出席台灣專區新舊任總監交接典禮；潘維剛女士目前接任美洲聯盟主席，成為首位台灣女性擔任國際婦女組織領導人。國際蘭馨交流協會也是聯合國重要的INGO成員，尤其參與美洲聯盟到目前還是以「中華民國」的名義參與，有別於大部分參與國際組織是以「中華台北」為名，這是相當重要的資產，也是姐妹們的驕傲。

▲▼國際蘭馨交流協會台灣專區，舉辦第23屆新卸任總監交接典禮，由張素靜（左）總監，交接給新任總監王玉餘（右）。（圖／張弘昌攝影，下同）

▲▼國際蘭馨交流協會台灣專區，舉辦第23屆新卸任總監交接典禮，由張素靜（左）總監，交接給新任總監王玉餘（右）。（圖／張弘昌攝影，下同）

▲▼國際蘭馨交流協會台灣專區，舉辦第23屆新卸任總監交接典禮，由張素靜（左）總監，交接給新任總監王玉餘（右）。（圖／張弘昌攝影，下同）

1992年國際蘭馨交流協會台灣專區，由前國策顧問蔡鈴蘭創會總監創立，至今全台40個分會會員人數超過1800名會員。會員秉持「女人幫助女人、女人成就女人、女人支持女人」理念，目標致力於改善婦女及女孩生活及關懷婦女權益，並深入社區協助弱勢婦女工作技能強化，透過教育及訓練提升能力，進而改善家庭生活環境

今年剛好是國際蘭馨交流協會成立百週年慶，國際蘭馨交流協會王玉餘總監，特別感到責任重大，除了實現「你的夢想」婦女及教育訓練獎，「夢想它實踐它」女青年事業支援，113反家暴、反毒、反性侵、虐童，制止人口販賣宣導等主題活動，蘭馨也推動「愛. 讓夢想起飛」國立清寒女大生助學金方案。

▲▼國際蘭馨交流協會台灣專區，舉辦第23屆新卸任總監交接典禮，由張素靜（左）總監，交接給新任總監王玉餘（右）。（圖／張弘昌攝影，下同）

除了上述四大項工作目標以外，齊心協力（Working as one）—SIA也是目前的大目標。王玉餘總監指出，透過相關目標活動，提升聯合影響力，就面貧困、暴力和未成年懷孕等障礙的婦女與女孩，在生活上營造可衡量的改變，這需要我們組織中的所有人，都抱持相同的目標，齊心協力執行相同的活動。

此外，「快樂、活力、真誠」，為王玉餘總監這屆主要年度精神，期待團隊成員齊心努力下，發揮姊妹影響力，社會更祥和，讓國際蘭馨交流協會以更穩健積極的腳步，偕同全台40分會菁英姊妹，持續朝向婦女及女孩權益，以及增進國際友誼，朝著下一個百年目標邁進。

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