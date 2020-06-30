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南大香雨書院　舉辦｢自然･悅出」典藏藝術品展覽

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▲國立台南大學香雨書院舉辦｢自然･悅出」典藏藝術品展覽，展出11位藝術家共20件作品，歡迎各界蒞臨免費觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立台南大學香雨書院舉辦｢自然･悅出」典藏藝術品展覽，展出11位藝術家共20件作品，歡迎各界蒞臨免費觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立台南大學香雨書院舉辦｢自然･悅出」典藏藝術品展覽，展出11位藝術家共20件作品，包含油畫、壓克力繪畫、膠彩、工藝及雕塑等不同媒材的創作作品，歡迎各界蒞臨免費觀賞。

南大指出，本展覽策展理念在於呈現以「自然」為主題的館藏品，希望讓觀賞者從中體會臺灣現、當代藝術家對大自然的關懷，展現對生命的希望與喜悅。本次展出作品分為三部分，其一為藝術家的創作主題，藉由自然界中的花朵、樹木、山石、動物、植物、風景等，以具象表現為主體形式的創作；另一部分是藝術家藉由自然界中的元素或物象衍生出另一種自由、寬闊的表現與創意，畫作呈現具象與非具象的混融表現，還有工藝類作品，以寫實或以圖案之象徵性表達，呈現對自然的感知與回應。

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▲國立台南大學香雨書院舉辦｢自然･悅出」典藏藝術品展覽，展出11位藝術家共20件作品，歡迎各界蒞臨免費觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

展出作品中，藝術家林榮德、李文賓、劉耕谷的作品以大自然與日常生活中的動植物，傳達生動活潑的生命力。藝術家黃步青擅以拼貼、集合、裝置等手法，將日常事物轉化為個人意念的表達，運用各種自然與工業的異質材料結合，作為一種書寫之擴張。陳豔淑的複合媒材畫作流露出對自然種種豐富的感受和詩意，並轉化為獨特的女性藝術語彙。此外，本次也展出館藏之顏水龍、黃媽慶、王紀明、陳漢清、林振龍等藝術家的工藝作品，其中臺南在地的臺灣前輩藝術家顏水龍(1903-97)的瓷畫《山地圖紋圓盤》，以簡練的線條展現臺灣文化的象徵性與原始圖騰特徵，亦是本展覽中重要的展品之一。

▲國立台南大學香雨書院舉辦｢自然･悅出」典藏藝術品展覽，展出11位藝術家共20件作品，歡迎各界蒞臨免費觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本展覽從6月30日起至8月23日止，每週三至週日上午9時至下午5時，在南大香雨書院（台南市將軍區長榮村182號）展出，歡迎各界蒞臨觀賞。

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