投70線道路拓寬採「棧橋式」工法　解決上邊坡窄、下邊坡深施工難題

▲▼為解決投70線道路僅3公尺寬，上邊坡窄開挖不易難題，縣府新採用「棧橋式」工法拓寬道路。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

投70線道路為南投縣仁愛鄉中正村往返法治村、萬豐村重要連絡道，部分路段僅3公尺寬，且上邊坡窄、下邊坡深，開挖拓寬工程難度高且破壞水土保持，縣府耗資8600萬元，首度採用「棧橋式」工法拓寬路幅，預計11月份完工，未來其他鄉鎮路幅有限道路，也可評估採新工法拓寬改善。

南投縣府工務處指出，投70線道路施工拓寬時，碰到上邊坡窄、下邊坡深，傳統工法不易施工難題。改以「棧橋式」工法，可減少開挖面積。棧橋路面載重部分，實測力矩約47噸，緩矩約137噸，整體來說較傳統工法安全。

為確保用路安全，在縣長林明溱積極爭取下，縣府通過交通部公路局核准，總工程款約8600萬元，並運用新工法施工，在維護原有地貌及生態環境前提下，進行道路拓寬改善工程，目前進度58.39%，預計11月份完工，屆時兩地交通將更有保障。

投70線0K+000~0K+800道路拓寬改善工程，由中央補助約7000萬元，縣府負擔約1600萬元，內容包括施設鋼棧橋743公尺、護坡862.6公尺、型框植生護坡894平方公尺、鋼鈑護欄751公尺、支承座743公尺、豎井消能池9座、密級配瀝青混凝土鋪面351立方公尺、粗級配再生瀝青混凝土60立方公尺等工程。

投70線位在埔里鎮麒麟里，西起投69線紅仙水步道前，沿埔里及仁愛的交界東行，終點接投71線，全長約3.1公里，為原鄉觀光發展及農產運輸要道，也是投69線及71線的防災替代道路，部分路段已拓寬為9公尺寬標準道路，僅剩約800公尺約3米寬，拓寬後將可改善路段狹窄崎嶇的交通問題，新的工法對環境的破壞降到最低，希望成為山區道路開闢的典範。

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