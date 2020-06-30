聲援抗灰保肺！　南投立委馬文君：不要把南投人當塑膠

▲南投縣縣長林明溱與南投立委馬文君、許淑華，到台中火力發電場表達反中火重啟機組、反空汙立場。（圖／立委馬文君服務處提供）

記者張弘昌／南投報導

台中火力發電廠2、3號機沒有操作許可證，台電卻以用電創新高為由，讓老舊而且高汙染機組滿載燒煤，空污問題再度蔓延中彰投。南投縣立委馬文君、許淑華及縣長林明溱，30日到中火聲援台中市市長盧秀燕。馬文君強調，把中部人的肺當作空氣濾清器，中彰投居民身心健康，會遭受重大威脅。

馬文君表示，2018年的反空污公投，民意已經告訴政府，要減少火力發電，停止擴建燃煤電廠，民進黨現在完全不尊重公投結果，在全國用電量充分情形下，違法重啟中火2號機組，難道中部人就不是國民？難道中彰投人就必須「用肺發電」？

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到場聲援抗議中火重啟絕食活動立委馬文君表示，她每次行經國道六號時，總是看到天空灰濛濛，不再是空氣清新好山好水的南投，所以強硬反對政府重啟早該淘汰的2、3號機組，罔顧南投鄉親的健康，也希望鄉親朋友一起站出來，為自己爭一口空氣，不要把南投人當塑膠，反對重啟違法的火力發電機組。

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