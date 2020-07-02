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反制中國崛起！澳洲10年投資5.5兆元強化軍力　國防聚焦印太地區

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▲中國國家主席習近平（左）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平（左）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天公布一套比以往更具企圖心的國防策略，目的是反制中國崛起；他同時警告，澳洲正面對第二次世界大戰以來未曾見過的區域挑戰。

莫里森宣布，政府承諾未來10年間在防禦能力上投入2700億澳元（約新台幣5.5兆元），包括更強大的打擊武器、網路能力及高科技水下監偵系統。

這套國防策略更加聚焦於印度太平洋地區，莫里森提醒，澳洲需要為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後「更貧窮、更危險、更混亂」的世界預做準備。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲將打造更龐大的軍事力量，重點放在緊鄰澳洲的地區，包括新的遠程反艦飛彈（LRASM），意味澳洲國防戰略出現重大轉變。

莫里森說：「自從我們在1930年代及1940年代全球及區域秩序崩解時面對生存威脅以來，我們從未見過在這片區域、在澳洲正經歷的經濟及戰略不確定性同時襲來。」

未來10年間，預期澳洲國防軍將擴增800人，包括海軍增加650人、空軍增加100人、陸軍增加50人。

根據2019-2020年度國防預算聲明，預計澳洲國防軍人力今年內將達6萬90人，其中1萬6272人為全職公共服務人員。

澳洲國防預算預計於2020-2021年度成長到國內生產毛額（GDP）的2%，「相當於10年間在澳洲防禦能力投入約2000億澳元」，而莫里森新的承諾又添加700億澳元給國防部。

莫里森在澳洲國防大學（ADFA）演說時表示，印度太平洋地區是戰略競爭加劇的「中心」，「誤判甚至衝突的風險都在增加」。

▲中國海軍。（圖／達志影像）

▲中國海軍。（圖／達志影像）

他接受澳洲第7頻道（Channel Seven）訪問時說：「中國和美國之間的戰略競爭意味局勢非常緊張、誤判的風險很大。所以我們必須做好準備，隨時盡全力建構我們生存的這個世界，準備回應並發揮我們的作用，以保護澳洲、捍衛澳洲。」

澳洲政府證實將花費8億澳元向美國海軍採購AGM-158C遠程反艦飛彈。這款飛彈射程超過370公里，比澳洲於1980年代初引進AGM-84魚叉（Harpoon）空射型反艦飛彈的124公里射程升級甚多。

澳洲政府還將支出93億澳元用於研發高速、長程武器，包括極音速武器。此外，一套採用高科技感應器的大型水下監偵系統要價介於50億澳元到70億澳元之間，是最大筆的新採購案之一，其中可能還包括無人潛艇。

莫里森還承諾提升澳洲國防軍應付他所描述「灰色地帶」的能力，意指違反澳洲利益的活動，而這類活動通常還不到傳統武裝衝突的地步。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）說，自上次公布國防白皮書以來，世界已劇烈改變，尤其是在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）時代。

他接受澳洲廣播公司全國廣播訪問時說：「這份政策文件的重點是開始在短期內增強國防軍的打擊力量，而不是聚焦在2030年代末期到2040年代建造潛艦。」

詹寧斯表示，「我們必須擔心2020年及未來大約12個月到24個月的事」，「僅有一個國家既有能力、又有欲望在不利於澳洲利益下，主導印太地區」。

他說：「我們可不是在談加拿大。當人們說起區域內發生的惡行、併吞領土、脅迫、影響國內政治、採取網路攻擊，真的只有一個國家以產業層級在做這些事，就是中華人民共和國。」

澳洲政府未來10年間將投入150億澳元於提升網路及資訊戰能力，其中13億用以改善網路安全活動，70億用在提高國防太空實力，包括獨立衛星通訊網絡。

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