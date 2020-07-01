她拿胡椒水狂噴落跑嫌犯　下秒眼前一面黑...超尷尬結局曝光

▲胡椒水一般噴出的型態為氣體，但若風向不對則會讓使用者反被噴到，因此有些改為水柱、泡沫或膠狀。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

警察真的不好當！一名女警在紐西蘭北島東部的霍克斯灣（Hawke's Bay）地區巡邏途中，發現有可疑男子在路邊徘徊，準備開始盤查之時嫌疑犯卻拔腿就跑。她在追捕過程中，原本想用胡椒水制伏，卻不小心噴到了自己，全程被路旁的民眾用手機紀錄下，並發佈到社群網站。

綜合外媒報導，與嫌犯在追逐的過程中，一台警車從旁呼嘯而過，想與女警來個前後夾擊，女警也拿出胡椒水，想要對嫌犯噴灑，不料奔跑過程中，胡椒噴霧因為風向而逆向噴灑，導致女警眼睛瞬間趕到不適，嫌犯也趁機逃離追捕。

New Zealand officer who attacked man with pepper spray runs into chemical irritant as man runs away https://t.co/wNC0Sci3FR — Newsyword (@1newsyworld) July 1, 2020

嫌犯原以為可以逃脫追捕，沒想到下一刻從前方包夾的警察面迎面而來，將他壓制在地，沒有讓他稱心如意。整個追捕的過程被一旁的路人用手機紀錄下來，並於上隔月26日上傳至Instagram上，至今已經獲得接近3萬個觀看數。

胡椒水作為防暴或自衛的武器，可以利用噴罐向對方臉部噴射刺激性物質，使到對方的臉部受到強烈化學刺激，從而停止對方攻擊性、逃逸的行為。警方發言人表示，胡椒水雖然是警察防身與追捕嫌犯的利器，但受到殘留的胡椒噴霧影響的人也不少見。

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