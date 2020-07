她拿胡椒水狂噴落跑嫌犯　下秒眼前一面黑...超尷尬結局曝光

▲胡椒水一般噴出的型態為氣體,但若風向不對則會讓使用者反被噴到,因此有些改為水柱、泡沫或膠狀。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

警察真的不好當!一名女警在紐西蘭北島東部的霍克斯灣(Hawke's Bay)地區巡邏途中,發現有可疑男子在路邊徘徊,準備開始盤查之時嫌疑犯卻拔腿就跑。她在追捕過程中,原本想用胡椒水制伏,卻不小心噴到了自己,全程被路旁的民眾用手機紀錄下,並發佈到社群網站。

綜合外媒報導,與嫌犯在追逐的過程中,一台警車從旁呼嘯而過,想與女警來個前後夾擊,女警也拿出胡椒水,想要對嫌犯噴灑,不料奔跑過程中,胡椒噴霧因為風向而逆向噴灑,導致女警眼睛瞬間趕到不適,嫌犯也趁機逃離追捕。

