拒絕復合遭幼稚園園長潑酸報復　前女友反控：他猥褻小朋友！

▲女子分手後一直遭前男友騷擾。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者李振慧／綜合報導

廣東陽江市近來發生潑硫酸攻擊事件，一名女子慘被幼稚園合夥人潑硫酸，導致皮膚嚴重燒傷毀容，調查發現2人其實是情侶，男子因為多次要求復合被拒絕才會犯案。受害人指控，她是因為2次目睹男子猥褻幼稚園小孩，才會憤而分手，目前警方仍在追查嫌犯下落。

警方1日對外表示，事件發生在上月27日下午2時，犯罪人蘇姓男子是陽江市江城區某幼稚園的法定代表人，傷者余姓女子則是合夥人，對方當天在駕訓班學練習開車時，慘遭不明酸性腐蝕液體潑灑，送醫後發現造成皮膚28%面積3度燒傷，接受換膚手術後仍持續接受治療，幸好生命情況穩定。

受害者家屬透露，蘇姓男子與余姓女子原本是情侶，2人一起合開幼稚園經營，然而余女後來意外發現對方其實有家室，今年年初感情生變後，她便辭去園長身分也不再管理相關事務，然而卻遭到對方糾纏。余女則表示，分手後男子曾威脅她，「在這個世界上，他得不到我，也不允許別人得到我，要活一起活，要死一起死」。

對於網路上有爆料，余女因為曾目睹蘇男猥褻兒童才會憤而分手，她坦承，「我沒有足夠的證據，因為我的眼睛就是證據，當時是2017年發生這個事情，2018年之後又發生過一次，這些我都沒有曝光他。」警方表示，此案已進行全面調查中。

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