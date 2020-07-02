英國供庇護！放寬港人BNO簽證權「可長住5年」　開放快速申請不限人數

▲部份香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦1日專電

英國政府今天宣布，將對持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾放寬簽證權，把現行入境6個月期限延長至5年，也開放香港民眾以便捷的方式申請BNO，人數不設上限。

英國外相拉布（Dominic Raab）在下議院表示：「經過與內政部詳細討論，我證實將實現先前承諾，改變BNO狀態。」

他對議員表示，BNO持有人可獲得5年居留權，可找工作和就學。在英國待滿5年後，他們將可申請定居身分（settled status），再過12個月，即可申請英國公民。「這是一項特殊、客製化的規定，因應目前面對的獨特情況。」

拉布指出，新規也同時適用於BNO持有人的家屬。內政部將實施精簡的申請流程，不會有人數上限。英國政府指出，這項決定適逢香港主權移交23週年，也實現首相強生（Boris Johnson）先前承諾。

香港人的BNO身分出自於1986年訂定、1987年7月1日生效的「香港（英國國籍）法」，可讓香港成年與未成年人取得BNO，但是一項非自動且非強制的程序，必須透過申請，經過英國內政部同意後方可取得。

BNO持有人除了必須受英國移民法規範，無法自動獲得英國居留權和工作權，在歐盟也不被認同為英國公民，僅享有英國的6個月免簽居留權。

然而，英國政府6月初預告，若中國執意推動港版國安法，英國政府也會放寬BNO簽證權，替香港人提供庇護。「港區國安法」昨晚生效後，英國政府今天迅速兌現承諾。

根據英國政府數據，截至今年2月24日，有34萬9881人持有BNO，在香港另有約290萬人符合申請資格。