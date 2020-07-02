陸駐英大使劉曉明：英國粗暴干涉中國內政「立即停止插手香港！」

▲大陸駐英大使劉曉明。（圖／翻攝陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸駐英大使劉曉明7月1日受英國外交部常任副秘書長麥克唐納（Simon McDonald）召見，就「港版國安法」進行討論。劉曉明指出，英方近來就香港國安法指手畫腳、說三道四，粗暴干涉中國內政，嚴重違反聯合國憲章及中英建交聯合公報所確定的相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政的重要原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

劉曉明表示，維護國家安全是各國中央事權，香港國安法及時必要、合情合理；國安法是香港恢復秩序、由亂及治的治本之策，彰顯了「一國兩制」的內在要求，有利於「一國兩制」行穩致遠；國安法規管的是嚴重危害國家安全的四種犯罪行為，懲治的是極少數，保護的是絕大多數，將使香港變得更安全、更美好、更繁榮，將使香港民眾在安全環境裡更好地依法行使權利和自由。

▼英國首相強生關切「港版國安法」。（圖／路透社）



劉曉明提到，《中英聯合聲明》的核心要義是確定中國收回香港，沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。

劉曉明強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉，「中方維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，我們敦促英方立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。」

英國首相強森（Boris Johnson）7月1日在國會表示，大陸制定及實施「港版國安法」，嚴重違反《中英聯合聲明》，損害香港的高度自治權，與香港《基本法》直接衝突，威脅到聯合聲明所保護的自由和權利。

英國外相拉布（Dominic Raab）也宣布，將對持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾放寬簽證權，把現行入境6個月期限延長至5年，也開放香港民眾以便捷的方式申請BNO，人數不設上限。

▲英國將對持有英國國民海外護照的港人放寬簽證。（圖／路透社）

