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臨時會不修港澳條例　蔡壁如轟民進黨：選前挺港騙票無作為

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▲▼「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇,蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

港版國安法在1日正式上路，任何倡議國家分裂或香港獨立抗議行動，都可能觸犯國安法被捕，引發國際反彈及各界聲援。民眾黨立委蔡壁如2日接受廣播專訪時直言，「這是一部非常破壞法治的世紀惡法」，民眾黨嚴厲譴責，民眾黨、時代力量黨團都已提出港澳條例18條修正草案，盼實質撐港，但無奈民進黨不願排入臨時會議程。蔡壁如還痛批民進黨，選前用嘴巴挺香港騙選票，「騙完了沒有任何作為」。

蔡壁如2日上午接受廣播專訪，談到港版國安法實質言是世紀惡法，並點出該法不合理之處，第12條，設立了香港政府叫中國國安機構，不受香港任何政府干涉，包括立法會跟廉政公署；第二，不需要公開；第三，不受法院審理，看起來這就不是一個法治國家的國安機構，就是單純祕密警察。

而第42條、60條還有所謂的國安機構，在不需要法院許可的情況下，可以隨意對香港的任何人進行監聽、搜索、限制出境。第40條讓所有作為行政部門的香港特首，可以指定法官，擔任球員兼裁判。第46條，涉及國安的訴訟可以在沒有任何陪審團的情況下進行審判。

「簡單這幾個法念起來就覺得說在一個法治國家非常嚴重被破壞，尤其在香港這地方。」蔡壁如說，一直強調香港還是要尊重民主自由這事情，不過7月1日以後我們很訝異這樣的法通過，台灣民眾黨當然是譴責這樣的世紀惡法，上個會期也送了港澳條例18條修法，對於港人來台要有什麼什麼協助，「但是這會期臨時會我們也很遺憾，執政黨只提了5條，港澳18條不提」。

蔡壁如說，其實修港澳條例第18條，時代力量也有提，但在臨時會民進就是不排，排的就是已經吵了2天的前瞻計畫、農田水利法還有爭議非常大的裁審制的司法改革，在來就是護照跟華航正名，臨時會就這5條。

「我的解讀就是你們嘴巴挺而已，騙選票騙完了沒有任何作為，完全就是嘴巴講講。」蔡壁如表示，行政院跟總統府就說，香港人來我們就會有一個協助的窗口，一句話就帶過去，沒有太多解釋。

蔡壁如說，民眾黨不會跟他們在口頭上爭這些，台北市政府有自治條例設立單一窗口、專線，港人要來台我們就協助她，不管就學就業或是到這邊來定居，去年9月就開始有這樣的專線。

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