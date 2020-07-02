解放軍駐港部隊深夜強硬發聲了！　「堅決擁護」香港國安法頒佈實施

▲香港七一衝突。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

7月1日為香港回歸中國23周年，同時也是《港區國安法》生效首日，當天有香港民眾在銅鑼灣、灣仔一帶集結遊行。中國人民解放軍駐香港部隊1日晚發表聲明表示，堅決擁護香港國安法頒佈實施，駐軍官兵將堅決貫徹中央決策部署，全面貫徹「一國兩制」方針，依法履行防務職責，完成好黨和人民賦予的各項任務。

十三屆全國人大常委會第二十次會議6月30日表決通過了《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，習近平簽署第49號主席令予以公佈，表決通過了全國人民代表大會常務委員會關於增加香港特別行政區基本法附件三所列全國性法律的決定。

聲明指出，國家安全是定國安邦的基石，是人民安居樂業的保障，「制定實施香港國安法符合所有愛國愛港人士的共同期盼，有利於遏制、懲處任何企圖分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動以及勾結外國或境外勢力危害國家安全的犯罪行為，展示了我們在維護國家安全問題上的嚴正立場和堅強意志。」

聲明強調，駐軍官兵將堅決貫徹中央決策部署，全面貫徹「一國兩制」方針，依法履行防務職責，完成好黨和人民賦予的各項任務，有決心、有信心、有能力維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

香港警察1日晚間表示，截至深夜10時港警逮捕約370人，其中10人涉嫌違反新實施的《港區國安法》，其餘被捕人士則分別涉犯非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛、管有攻擊性武器等罪。

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