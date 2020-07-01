最大獎萬元禮券！提前繳汽燃費就自動參加抽獎　500名得主名單公布

▲公路總局汽燃費抽獎活動，第一階段500名得獎者已順利抽出。（圖／示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

有繳就有抽獎資格！公路總局舉辦「鼓勵提前繳納汽車燃料費暨申辦委託轉帳代繳汽燃費或汽燃費電子繳款單」活動，在律師見證下，已抽出第一階段共500位幸運得主，民眾可上網查詢得獎名單。

公路總局表示，凡自用汽（機）車車主擁有之車輛，符合提早繳納、申辦約扣或電單服務等資格者均可自動取得參加資格，不需其他報名手續。同一車主名下所有符合活動資格車輛均可參加抽獎，惟同一車主限得1獎項，最大獎為1萬元郵政禮券。

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點我看得獎名單

▲今年自用汽機車燃料費開徵期，將於7月31日截止。（圖／台中監理所提供）

公路總局表示，汽燃費繳納期限至7月31日止，車主朋友若未及參加第一階段抽獎，只要「在109年7月15日前，曾申辦或新申辦委託轉帳代繳汽燃費」或「在109年7月31日前，曾申辦或新申辦汽燃費電子繳款單」，並按時繳納或成功扣繳汽車燃料費，仍可參加第二階段抽獎活動。

提醒這次抽獎活動得主，領獎時請注意：發函通知得獎人領獎事宜，得獎人須提供身份證明文件（如需繳納稅法規定之相關稅捐者並須完成繳納）方可領獎；得獎人須於指定日期前完成領獎手續，逾期視同放棄得獎資格。

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