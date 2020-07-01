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機車族起義！要求開放蘇花改行駛機車　下午號召逾500人包圍公路總局

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記者賴文萱／台北報導

舊蘇花公路上月23日清晨6時許傳出嚴重車禍，一輛砂石車在彎道處逆向超車，與對向的機車猛力對撞，導致林姓騎士當場彈飛重傷命危，該事件也引發機車族不滿。台灣機車路權促進會今（1）日下午將發起「交通起義，公總償命」包圍公路總局行動，要求政府立即開放南迴改及蘇花改行駛機車等5訴求，預計將有破500人以上參與。

▲三重橋,機車潮（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣機車路權促進會痛批，台灣交通環境長期以來對機車族群相當不友善。（圖／記者黃克翔攝）

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台灣機車路權促進會表示，台灣交通環境長期以來對機車族群相當不友善，不僅政府在執法刻意敵視機車族群，在法規層面也利用「禁行機車」、「強制兩段式左轉」等手段來打壓機車正常行駛的權力，並且再近期又推出「長隧道禁行機車」、不合法的「噪音照相機」等行政手段，為得就是假安全之名，行消滅機車之實。

▲▼宜蘭縣舊蘇花公路砂石車逆向超車，騎士遭撞飛。（圖／翻攝畫面）

▲砂石車潘姓駕駛在盲彎處逆向超車，與林姓機車騎士猛力對撞。（圖／翻攝畫面）

近幾年來，諸多車友不斷地倡議「道路平權」，然而公路總局等單位非但不願與民間合作，反倒透過各種疊床架屋的說明會來混淆民間視聽，從未有一次正面回覆車友訴求。促進會痛批，每年都有無數條鮮紅的生命葬送在公路總局的怠惰與傲慢之下，「平安是回家唯一的路」這句口號最大的阻礙，就是公路總局這個不願傾聽民意，認為消滅機車就能改善肇事數字，卻從不打造平安交通環境的惡劣機關。

▲▼機車族起義！下午號召破500人包圍公路總局。（圖／翻攝自台灣機車路權促進會FB粉絲專頁）

▲機車族起義！下午號召逾500人包圍公路總局。（圖／翻攝自台灣機車路權促進會FB粉絲專頁）

促進會也發起「7/1包圍公路總局」行動，公關部主任劉成謙表示，目前FB活動頁上約有破1000人按參加，也有聽說高雄、台南約500人以上車友會北上參與，全台各地都會有車友一同集結。

而這次促進會也將對公路總局提出5大訴求，包含立即開放南迴改及蘇花改行駛機車，省道不得禁止機車行駛；交通落實車向、車速分流，廢除歧視機車的車種分流，廢除強制兩段式左轉；取締速度不得低於自由車流90分位；駕照制度改革，強化駕訓並加強回訓制度，不得剝奪騎士受教權，職業駕照嚴格監督；檢討道路視距，改善道路工程，積極建設人行設施。

▲▼宜蘭縣舊蘇花公路砂石車逆向超車，騎士遭撞飛。（圖／翻攝臉書粉專「蘇花公路即時路況」）

▲林姓騎士遭撞後噴飛對向車道，腿部多處骨折。（圖／翻攝臉書粉專「蘇花公路即時路況」）

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