林佳龍宣布：機車租賃業也補貼「汽燃費50%」　超過2.6萬車輛適用

▲觀光地區機車租賃營運下滑，交通部補貼業者汽車燃料使用費50%。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台東報導

交通部長林佳龍今（24）日赴台東觀光地區視察解封後機車租賃業者營運現況，同時也宣布，比照營業大客車補貼汽車燃料使用費50%，以協助業者因應疫情影響營運衝擊。公路總局統計，這次補貼將有628家業者受惠，超過26,000輛以上車輛受惠。

機車租賃與觀光地區旅遊活動密不可分，屬觀光旅遊產業鏈重要一環，但受新冠肺炎疫情影響，觀光旅遊活動紛紛延期或停辦，出遊意願大減而導致機車租賃業績下滑，部分地區業者營運收入甚至大幅減少達四分之三，嚴重影響生計。

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▲林佳龍宣布補貼機車租賃業汽燃費50%。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍指出，機車租賃業事實上不是屬交通部主管特許之汽車運輸業業別，但交通部仍於紓困措施特別補貼機車燃料費方案，修訂紓困辦法規定增加從事機車租賃業者之普通重型機車及普通輕型機車，補貼今年汽車燃料使用費50%，協助業者度過這波衝擊。

▲公路總局表示，這次補貼將有628家機車租賃業者受惠，約有超過26,000萬輛以上車輛獲補貼。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局表示，符合補貼資格之從事機車租賃業者之機車，業者不需要特別申請，各區監理所在寄發之汽車燃料使用費繳納通知單會直接以應徵金額50%核徵，本項補貼將有628家機車租賃業者受惠，受補貼車輛數超過26,000輛以上，預計補貼金額達525萬。

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