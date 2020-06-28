收假了！北返車潮午後湧現　「3大省道」塞車地雷...最慘塞到晚上10點

▲北返車潮估中午後湧線，3大省道是塞車地雷。（圖／花蓮警方提供）

記者賴文萱／台北報導

收假了！今（28）日是端午節連續假期的收假日，公路總表示，至上午8時止，省道路況大致順暢，預估仍有南部及東部的返回工作地車潮，將從中午後開始湧現。其中，包含台9線蘇花改12-20時、礁溪13-22時、台61線竹南至香山15-20時等，提醒用路人多加注意路況。

公路總局指出，昨（27）日下午15時開始，出現第一波北返車潮，往返南北之重要省道皆有車多的狀況，統計昨天重要省道交通量資料顯示，台9線蘇花改路段北上交通量約15,444輛/日，相較108年端午節高出近2倍；台9線南迴改路段南下交通量約12,559輛/日，與109年清明節相當，相較108年端午節高出2倍；台61線南寮路段北上車流較多，交通量約12,428輛/日，相較108年端午節增加約57%。

請繼續往下閱讀...

今天預估中午後會再湧現一波北返塞車潮，其中，台9線蘇花改塞車時段預估為12-20時、礁溪為13-22時、台61線竹南至香山則是15-20時。

▲台9線蘇花改今日塞車時段預估為12-20時。（圖／宜縣警局提供）

銜接國道高速公路路段，因受到匝道儀控影響，預估也有車多等候情形，如台65線銜接國道3號土城交流道9-14時、台64線銜接國道3號中和交流道9-14時、銜接國道1號五股交流道9-14時、台14線銜接國道6號愛蘭交流道16-19時。

公路總局表示，亦將於壅塞時段宣導用路人改道並通知高速公路局調整匝道儀控時間。至於國道客運部分，由於是收假日，同樣預估會有較多人潮搭乘國道客運，公路總局已協調客運業者視人潮機動加班。

▲收假日預估會有較多人潮搭乘國道客運，公路總局已協調客運業者視人潮機動加班。（圖／大都會客運提供）

自6月24日起至6月27日止，西部國道客運共計行駛31,691班次，疏運581,211人，相較108年端午連假疏運人數減少30.25%；國道5號客運路線共計行駛7,065班次，疏運97,386人，相較108年端午連假疏運人數減少34.44%。實施優惠之路線共計行駛21,942班次，疏運364,426人。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢