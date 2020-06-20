屏東牡丹「維士比阿伯」林春浦功成身退　旭海「幸福巴士」上路

▲公路總局20日在牡丹鄉旭海舉辦「旭海村幸福巴士路線啟用發表會」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

83歲的屏東縣牡丹鄉旭海村的林春浦，33年來，經常接送村民往返各地就醫及採買。為了提神，只能吃些糖果或喝紅茶提神，現在身體雖然很健康，但體力卻大不如前，買東西搬東西也漸感吃力，他的家人都希望他別再開車。

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▲▼83歲林春浦功成身退，獲頒「幸福巴士VIP」。

交通部公路總局關心偏遠旭海村民行需求，除在2019年補助牡丹鄉公所購置一輛全新小巴外，今年持續輔導鄉公所透過需求調查、路線檢討，將村民最常去恆春鎮就醫及需到車城鄉辦事、領錢的路線納入考量。

20日在旭海當地舉辦「旭海村幸福巴士路線啟用發表會」，牡丹鄉潘壯志鄉長特頒「感謝狀」給林春浦；新任公路總局許鉦漳局長更親自致贈「幸福巴士VIP」邀請他免費搭乘幸福巴士。

交通部公路總局高雄區監理所所長梁郭國說，公路總局近來全面盤整偏鄉運輸，提供公運計畫補助經費，協助地方政府照顧偏遠地區的民行需求。33年來「千歲車」接送旭海村民就醫、滿足日常各式需求，甚至幫忙代購有如「宅急便」送貨到家的服務，令人感佩。但「安全必須建構在服務之上」，於是與「維士比阿伯」林春浦打勾勾約定，請他放心交棒給鄉公所的「幸福巴士」來服務，「幸福巴士」會秉持阿伯全方位服務的精神來服務村民。

牡丹鄉長潘壯志說，全新的幸福巴士很舒適，還有專業的駕駛員，機動性高，還可以到家接送。今年更規劃旭海南（往恆春）、北（經車城）2線，旭海村民要下山領錢（繳費），幸福巴士就送到農會（郵局）門口，買東西就送到店門口；要到恆春鎮上就醫（拿藥）小巴就送到醫院門口，彈性服務，老人家不用再擔心走不動。

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