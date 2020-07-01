解封新生活必學纖盈兩大招　在家出外都能輕鬆做到！

▲營養師Ricky表示，每日一瓶高纖牛奶與一瓶高纖豆漿，補充一日膳食纖維約一半的量及同時攝取動物性及植物性蛋白質。



圖、文／Bodytalk提供

後疫情時代，報復性旅遊與消費逆勢增加，出門聚餐與旅遊蓄勢待發！急著恢復生活的時候先等等，營養師跟健身網紅呼籲把握兩大重點，在解封的生活還能輕鬆維持好狀態。

疫情期間，培養好的習慣持續，解封過後，還是不能掉以輕心，除了沒事就待在家、包裡隨時放口罩，除了繼續保持勤洗手、維持社交距離的習慣，還有這兩大招飲食與居家運動的絕招，一定要記起來。

第一招：飲食控制－營養均衡，先把握飲料一豆一纖奶原則

宅在家有一餐沒一餐、不小心偷吃零食、天氣一熱就想喝飲料，沒想到一杯半糖珍奶就含有13個方糖的糖量！要如何能維持正常飲食，又不會過於激進，每個小資女都做得到的新方法。

營養師Ricky表示，戒掉手搖飲料就已經邁向成功一半了，如果還是想喝飲料，可以試試看「每日1＋1 ，1豆1纖奶」，每日一瓶高纖牛奶與一瓶高纖豆漿，補充一日膳食纖維約一半的量及同時攝取動物性及植物性蛋白質。此外，高纖牛奶和高纖豆漿屬不同類別，營養師Ricky說，兩者不能相互取代，須兼顧著喝，其中高纖牛奶能同時攝取膳食纖維和補充現代人易忽略的乳製品綜合性營養，這些在7-11就能輕鬆買到！

去超商，把握吃得健康三大原則：

【原則一｜#補充蛋白質】﻿

在運動量低的情況下要維持肌肉，最重要的是補充蛋白質。﻿

早餐：溏心蛋飯糰＋香蕉＋BODYTALK 高纖低脂牛乳﻿

【原則二｜#吃食物的原型】﻿

吃得健康的原則，就是盡量吃食物本來的樣子。﻿

午餐：地瓜＋一日野菜沙拉＋紐奧良雞腿三明治

【原則三｜#三多三少原則】﻿

三多三少原則就是多補充水分、攝取足量蔬果、全穀類食物取代精緻醣類；少油、少鹽、少糖。﻿

晚餐：繽紛鮮蔬烤雞便當﻿

7-11怎麼吃，由健身網紅Yei帶你逛：https://www.instagram.com/p/CAmKRNUnq5j/

第二招：居家簡易運動，不出門也能動起來

在家工作的這段期間，運動量不自覺得變得很低，平時通勤還能每天5000步，如果不出門可能連1000步不到，所以這時候居家運動非常重要，Ricky營養師身兼健身教練不藏私分享「五個平常在家也會做的居家運動」。

在家就能做，輕鬆燃燒卡路里！現在就讓營養師 Ricky 帶你做五組超簡單居家運動，著重在下半身的訓練，讓你不再久坐囤積脂肪，宅在家也能纖盈自信！以下動作每組做40秒，休息20秒。

【影片】營養師Ricky帶你在家運動的五大招教學：https://www.instagram.com/letsbodytalk/

【動作一｜分腿蹲】

兩腳站與肩同寬，後腳跟離地成高跪姿，高跪姿的狀態下，重心在前腳的腳後跟位置分腿蹲

【動作二｜手爬式】

採站姿姿勢，穩定髖部，雙手沿著身體往下摸地爬行

【動作三｜側向跨步蹲】

採半蹲身體直立往前頃，挺胸收緊腰腹，脊柱在中立位，往側邊移動，腳尖向前，保持身體重心壓低

【動作四｜深蹲跳】

吸氣並用臀部帶動全身往下蹲，下蹲至大腿與地面平行，吐氣往上跳躍

【動作五｜開合跳】

採站立姿勢，雙手畫圈往頭頂靠近，此時雙腳往外跳，雙手回去時，雙腳回去站立姿勢，不斷的動作交替

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