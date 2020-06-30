屏東女公園跑步手機被偷　紅衣單車男「手機定位」：怎知道是我

▲屏東警分局民生派出所利用手機定位迅速逮獲行竊手機的潘嫌到案送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市童姓女子日前利用晚上天氣涼爽時，到屏東市公園田徑場運動，將包包放在草皮上被人偷走，內有手機等物，警方利用她的手機定位系統，循線將潘姓竊嫌逮獲，他一臉疑問「你們（指警察）怎麼知道我偷的？」，訊後依竊盜罪嫌送辦。

屏東警分局民生派出所警員董佳諺、警員鄒彥正，於日前22時許接獲民眾童姓女子報案，指於屏東公園田徑場運動時，其放置於草皮上之包包遭不明人士竊走。

警方於現場訪查後，根據一熱心男子提供之線索，鎖定一名騎乘小型折疊腳踏車、身穿紅色上衣之男子涉嫌重大，請童女先至派出所，由警員陳綺襄協助童女使用手機定位系統定位手機位置，並同步以警用無線電通知線上巡邏員警沿手機移動方向搜尋，最後於屏東市光復路與重慶路口找到25歲潘姓竊嫌，他所騎乘機車上放置童女失竊手機。

潘嫌對警方迅速將他逮獲，感到不解；供說因缺錢花用，行竊手機變賣現金花用，警方訊後依竊罪嫌送辦。童女對於員警利用現代科技手機定位迅速找到失竊手機，與員警自拍比讚感謝。

屏東警分局提醒民眾如晚上到屏東公園運動時，隨身財物務必隨身攜帶，以免讓小偷有機可乘。

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