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宅在家變胖想甩肉　他才健身三天竟尿出「黑醬油」嚇傻眼

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大陸一名男子在劇烈運動後，解尿時發現自己尿出黑色的醬油尿，嚇得趕緊就醫。（圖／示意圖，pakutaso）

大陸一名男子在劇烈運動後，解尿時發現自己尿出黑色的醬油尿，嚇得趕緊就醫。（圖／示意圖，pakutaso）

圖文／CTWANT

今年初全球爆發新冠肺炎，很多人因為疫情關係，只能被迫宅在家，哪裡都不能去，導致每天生活除了睡就是吃，不少人身材都「圓」了一圈。尤其中國大陸疫情首當其衝，最近隨著疫情趨緩，加上夏天到來，不少人都立志甩肉減肥。不過上海嘉定區的一名沈姓男子，為了想快速減肥，採取劇烈健身運動方式，結果才健身到第3天，他尿急想上廁所，卻尿出黑色的「醬油尿」，讓他當場傻眼，嚇得快去求醫。

據《看看新聞》報導，沈男因為疫情關係，過了好長一段時間的宅男生活，結果最近他發現自己變胖許多，加上夏天到了，想積極減肥的他，採取高強度的健身訓練。但他忽略自己先前沒有什麼運動習慣，而且長期坐在辦公室，突然劇烈健身，身體馬上出現異狀。

大陸一名男子在劇烈運動後，解尿時發現自己尿出黑色的醬油尿，嚇得趕緊就醫。（圖／翻攝看看新聞）

▲大陸一名男子在劇烈運動後，解尿時發現自己尿出黑色的醬油尿，嚇得趕緊就醫。（圖／翻攝看看新聞）

沈男說，他持續健身進入到第3天，在上廁所解尿時，發現自己尿液的顏色不太對勁，一開始他看到自己尿出黑色、如同醬油般的尿液時，他還以為廁所燈光太暗，「後來我把燈打開，第二次還看了一下，確定是醬油色。」

後來沈男趕快去掛急診，醫師經過檢查驗尿，發現他是因為過度劇烈運動，所造成的橫紋肌溶解症，腎臟出現衰竭，尿液才會呈醬油色。且他身體的肌酸激酶超正常值1200倍，肌紅素超正常值60倍。後來經過飲水、住院吊點滴，加速身體新陳代謝，才恢復健康。

大陸一名男子在劇烈運動後，解尿時發現自己尿出黑色的醬油尿，嚇得趕緊就醫。（圖／翻攝看看新聞）

醫師提醒，民眾運動健身應該要循序漸進，平時沒有運動習慣的人，不要突然就進行高強度的運動，才不會在突然運動後，出現橫紋肌溶解症。

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