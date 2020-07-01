駱惠寧：港版國安法是「守護神」　保障香港自由人權

▲香港舉辦回歸23周年酒會，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧，以及前特首董建華、梁振英皆有出席。（圖／香港政府新聞局）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港7月1日舉辦回歸23週年酒會，適逢「港版國安法」刊憲生效，香港中聯辦主任駱惠寧致詞表示，對香港成功實踐「一國兩制」感到自豪，強調「港版國安法」是保障香港自由、人權及安寧生活的「守護神」，獲得港人及全國人民支持，是「一國兩制」實踐的重要里程碑。

駱惠寧提到，香港回歸之前，港人只能做二等公民，毫無民主權利可言，英國還從香港或去大量利益，資料顯示，從1950年至1997年間，光是駐港英軍的軍費，香港就負擔了高達221億港元。

▼香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）



駱惠寧指出，香港回歸之後，港人成為政治上的主人公，享有比歷史上任何時候都更廣泛的自由與民主權利，經濟上更不用向中央繳稅，也不必負擔一分錢的駐軍費用，中央還推出一系列惠港政策支持香港發展，抵禦兩次國際金融危機的衝擊，並且在發生SARS及新冠肺炎疫情時，大陸都盡力保證香港醫療與生活物資的供應，「事實證明，中央是真誠為香港好，為香港同胞好，對香港整體利益及香港同胞根本福祉抱有最大的關切。」

駱惠寧表示，去年的修例風波暴露香港在維護國家安全上存在巨大風險，使香港「一國兩制」遭遇前所未有挑戰，有鑑於此，人大常委會制定「港版國安法」，是對「一國兩制」制度體系有力的加固及完善。

駱惠寧強調，對危害國家安全的極少數人來說，「港版國安法」是高懸的利劍，但對大部分的香港居民，包含在香港的外籍人士來說，這部法律是保障權利自由與安寧生活的「守護神」，更是香港「由亂到治」的重大轉折點，也是「一國兩制」實踐的重要里程碑。

駱惠寧還說，「港版國安法」得到了包含香港市民在內的全國人民的支持和擁護，「撐立法」簽名行動短短8天時間就收到了292萬個簽名，充分證明香港國安立法是民心所向、眾望所歸，「堅持『一國兩制』是香港社會的最大公約數，是廣大香港市民的共同心願，香港國安法落地實施，國家安全、社會安定、港人安寧，香港這個家一定能走出困境、重新出發、贏得未來。」