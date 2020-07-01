國安法留伏筆..取消反對派參選資格？　張曉明：可認真研究

記者任以芳／北京報導

針對《香港國安法》落實和相關細節，大陸國新辦今（1日）舉行新聞發佈會，有媒體問到香港即將在9月舉行立法會選舉，該法是否取消反對派的參選資格？對此，大陸國務院港澳事務辦公室副主任張曉明表示，「我覺得你提出一個需要我們認真研究的問題。」

▲日前香港立法會審議國歌法。（圖／路透社）

《香港國安法》快速落實，引起外界推測，將會牽制香港反對派參選9月份立法會選舉，因為反對香港施法而喪失參選資格，並且效忠香港特別行政區是否意味著效忠中華人民共和國？對此，張曉明表示，公職人員宣誓效忠制度是國際通例。

談到香港9月立法會選舉，《香港國安法》是否為取消反對派候選人留一個伏筆？張曉明表示，「我只能這麼說，這是一種猜測，把我們的立法目的想的太功利，也太短視了。」中央決定制定這樣一部重要的法律的著眼點，為了維護國家安全，保護國家安全還香港安寧，讓一國兩制行穩致遠

▲香港「泛民主派」立法會議員梁國雄、姚松炎、劉小麗和羅冠聰之前被褫奪議員資格。（資料圖／路透社）

針對反對派喪失參選資格，張曉明進一步指出，這是一個需要我們認真研究的問題，但制定香港國安法絕對不是把香港的反對派陣營、泛民主派陣營作為一個假想敵，不是這個意思，這部法律聚焦打擊極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，不是整個反對派陣營。在香港實行一國兩制，體現中央的政治包容，所以你還是可以長期存在，還是可以有不同的政見，包括反對政府主張。

最後，張曉明強調「小平同志當年也講過，香港回歸之後還是可以罵共產黨。但是不能夠把它變成行動，變成在民主的幌子下，反對大陸的基地，這是小平同志當年講的一國有底線。兩制有邊界。」資本主義社會也有資本主義的社會的政治遊戲規則，也有底線。所以大家都要遵守規則，都不能突破底線，香港的反對派陣營也應該好好做一番反思，並且做適當的調整。