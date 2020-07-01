屏東水泥工月入2萬　供養半植物人父親入不敷出…暖警伸援手

▲屏東縣東港警分局新園分駐所警員李昭慶主動絡慈善單位幫助謝男家度過難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉謝姓鄉民，靠水泥工作有限收入，獨自扶養呈現半值物人狀態的父親，生活陷入困頓，新園分駐所警員李昭慶日前利用勤區查察勤務，主動關懷並偕同當地慈善會與志工前往慰問，並通報相關單位救助，幫他度過難關。

警方表示，41歲未婚的謝新園鄉謝姓鄉民，獨自扶養71歲父親，其父患腦中風幾近呈半植物人狀態，長期臥病在床，無法自理需專人照顧；雖領有中低、老人年金津貼補助，但維持家計仍有限。

謝男除從事水泥工，平均每月收入約2萬元，除須負擔家庭生活開銷外，還要負責父親的醫療費，生活捉襟，導致家庭經濟生活陷入困境，經警員李昭慶主動關懷、聯繫偕同慈愛慈善會由理事顧問方崑崙先生致贈慰問金新台幣1萬6000元，另善心人士致贈慰問金新台幣1000元。

另通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理馬上關懷急難救助通報，協助處裡家庭變故生活紓困措施。讓他非常感動，對警察熱心助人精神，一再稱讚。

東港警分局長劉清俊肯定李員主動積極服務，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，並及時結合善心人士關懷轄區弱勢家庭，值得員警學習。

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