假冒最高檢察署緝毒高官　神鬼男到處騙錢！高中母校請他演講還頒感謝狀

記者李忠憲／台中報導

刑事警察局29日宣布偵破一名假冒國安檢警系統公務人員詐騙案，警方查出，男子高綱鴻一身制式裝備及服裝，手持偽造總統派令等相關公文書，四處招搖撞騙民眾。警方日前逮人，依冒充公務員等罪送辦並聲押獲准，也呼籲民眾勇於指認。

▲男子高綱鴻假冒司法高官，四處招搖撞騙，警方呼籲被害人勇於指認。（圖／民眾提供）

▲男子高綱鴻拿查緝影片取信被害人，其實是自導自演。（圖／民眾提供）

刑事警察局中部打擊犯罪中心今年6月間接獲線報，男子高綱鴻涉嫌擁有槍械，並冒充國安、檢警調等公家單位人員，還手持偽造公文書，身穿制式服裝及裝備，同時拍攝自導自演的查緝影片，到處行騙民眾，藉此取得財物。

誇張的是，高男今年4月竟向母校台東體中自稱是法務部最高檢察署毒品查緝大隊副大隊長。學校誤信他是榮譽校友，還邀請他返校以「勇者無懼」為題，進行校友座談會演講，校方還提供他演講費、紀念品及感謝狀，並公布在臉書粉專，事後已將照片刪除。

中打經報請澎湖地檢署指揮，見時機成熟，本月22日兵分四路，分別前往新北市板橋、澎湖縣馬公等4處進行搜索，查扣大量偽造公文書，包括總統派令、法務部令、臺灣最高檢察署、國安局特勤中心、警政署、新北地方法院、新北市政府警察局及法務部法醫研究所等，同時拘提高男到案說明。

▲▼警方搜出高男擁有的偽造公文書及相關裝備、識別證等。（圖／民眾提供）

警方查出，高男對外假冒法務部調查局花東地區督導處副處長、最高檢察署毒品查緝大隊副大隊長、法務部高雄毒品查緝所所長、花蓮縣警察局新城分局副分局長及駐澳門警察聯絡官等頭銜，並亮出偽造公文書取信，先後向多名被害人借款逾20萬元。他還趁機竊取被害人家中黃金飾品變賣，被害人欲向警方報案時，高男竟還自己偽造受理報案文書，蒙騙被害人已完成報案程序。

據了解，高男體育班畢業，身材高壯，在花蓮當憲兵，曾因休假時開車協助遭槍擊傷者送醫，登上新聞版面。2017年2月，高男到台北看守所戒護科擔任約聘夜勤管理員，竟因欠賭債，「暗槓」遭羈押收容人4萬多元金項鍊，今年4月二審依貪污罪判高男1年徒刑，褫奪公權2年。

▲高綱鴻母校也上當，邀他回校演講，還發文感謝。（圖／民眾提供）

中打表示，高男警詢後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《刑法》第158條僭行公務員職權罪、第159條冒充公務員罪、第218條偽造印文罪、第339之4條加重詐欺罪及第320條竊盜罪，移送澎湖地檢署偵後聲請羈押獲准。警方也呼籲其他被害人能勇於出面指認，讓高男接受司法制裁。

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