10萬人湧進墾丁釀生態浩劫！後壁湖明星海葵被盜挖　寄居蟹慘淪「寵物」

▲屏東縣恆春後壁湖明星海葵於端午節被盜走 。（圖／民眾提供，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

屏東墾丁地區端午連假湧入超過10萬名以上遊客，卻也帶來生態浩劫，負責保育的保7總隊第8大隊發現後壁湖海葵遭人盜走、有人在後灣盜抓寄居蟹等離譜行徑，警方已將加強與當地保育團體、居民與志工合作，全力查緝，冀望杜絕類似情事發生。

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▲▼海葵是後壁湖潮間帶的明星。

恆春「潮人海岸生態工作室」長期記錄後壁湖生態；該工作室表示，約半個月前，發現有硨磲貝被偷，這次端午連假期間，發現螢光綠色的地毯海葵及白色海葵有兩處被挖走，由於白天旅客多，有心人士還不致於下手，研判在夜間行竊，由於警力不足，追查困難。

該工作室說，這兩處海葵存在多年，是潮間帶導覽時的明星物種，觀光價值難以估計，但遭盜賣價格可能僅千元上下，研判是外地水族玩家所犯。

另在地保育志工在後灣也發現有施設捕蟹陷阱獵抓寄居蟹狀況，在志工發現破壞捕蟹陷阱後，周邊竟遭惡意放火焚燒，對方還騎一輛遮蓋車牌的機車逃逸。

警政署保七總隊第八大隊大隊長李日聰表示，負責西部海岸線的員警編制僅7人，負責白砂、後壁湖、萬里桐及後灣等熱門海域；端午連假湧入墾丁遊客大多集中在這一側，對於違法行為難以全面監控，目前已與各區保育志工合作，透過錄影方式取締告發，籲請民眾共同保護資源，讓海洋生態永續發展。

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