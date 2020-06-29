熱天油漆心悸　他送醫途中遇車陣陷昏迷…警鳴笛開道5分鐘到醫院

▲屏東縣東港警分局崁頂分駐所警員林彥諄駕駛巡邏車開啟警鳴器開道，將患者急送醫救治 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

現住新北市的陳姓市民，端午返回屏東縣潮州鎮祭祖，父親自行油漆粉刷，因天氣炎熱不慎引發心悸等症狀，送醫途中昏厥，卻遇車流壅塞，經東港警分局崁頂分駐所，急入所內求助，值班的巡佐張崑淋獲報，指派警員林彥諄駕駛巡邏車，開啟警鳴器與警示燈，一路鳴笛護送開道，讓使原需20分鐘車程，花不到5分鐘就順利抵達東港鎮安泰醫院，交由急診室醫護人員接手救治，救回寶貴生命。

▲▼急送東港安泰醫院就醫。

東港警分局崁頂分駐所巡佐張崑淋值班時，看到陳姓男子心急如焚進入分駐所求助，指其利用端午連假，舉家返回屏東縣潮州鎮老家祭祖，因老家牆壁斑駁剝落，其父自行油漆粉刷，惟因天氣炎熱不慎引發心悸及胸悶不適等症狀。

他欲從潮州住家載往東港醫院診治，因適逢端午連續假期車流壅塞，途中見父親臉色發白、昏厥癱軟、意識不清，恰巧經過崁頂分駐所前，由於情況緊急，下車便拔腿飛奔進入分駐所求助警方，經警駕駛巡邏車開啟警笛，在5分鐘內將人送到安泰醫院，並協助將其抬上擔架推進急診室，經醫師搶救後恢復心跳沒有大礙。



陳男事後著淚光向崁頂分駐所員警表達感謝，表示幸好有員警的「即刻救援」，才能化解這次的危機，救了父親一命。警員林彥諄表示，當下因時間緊迫只想協助民眾，沿路鳴笛開道、搶得黃金時間，使寶貴生命化解危機，能夠幫助民眾是職責所在。



分局長劉清俊肯定崁頂分駐所員警發揮救人第一及同理心精神，足堪同仁表率；另呼籲民眾，如遇緊急狀況，請立即撥打110請求就近警方支援協助或119消防救護，千萬別錯失關鍵時刻的黃金急救期，以免憾事發生。

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