　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熱天油漆心悸　他送醫途中遇車陣陷昏迷…警鳴笛開道5分鐘到醫院

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣東港警分局崁頂分駐所警員林彥諄駕駛巡邏車開啟警鳴器開道，將患者急送醫救治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局崁頂分駐所警員林彥諄駕駛巡邏車開啟警鳴器開道，將患者急送醫救治 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

現住新北市的陳姓市民，端午返回屏東縣潮州鎮祭祖，父親自行油漆粉刷，因天氣炎熱不慎引發心悸等症狀，送醫途中昏厥，卻遇車流壅塞，經東港警分局崁頂分駐所，急入所內求助，值班的巡佐張崑淋獲報，指派警員林彥諄駕駛巡邏車，開啟警鳴器與警示燈，一路鳴笛護送開道，讓使原需20分鐘車程，花不到5分鐘就順利抵達東港鎮安泰醫院，交由急診室醫護人員接手救治，救回寶貴生命。

▲屏東縣東港警分局崁頂分駐所警員林彥諄駕駛巡邏車開啟警鳴器開道，將患者急送醫救治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼急送東港安泰醫院就醫。

▲屏東縣東港警分局崁頂分駐所警員林彥諄駕駛巡邏車開啟警鳴器開道，將患者急送醫救治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局崁頂分駐所巡佐張崑淋值班時，看到陳姓男子心急如焚進入分駐所求助，指其利用端午連假，舉家返回屏東縣潮州鎮老家祭祖，因老家牆壁斑駁剝落，其父自行油漆粉刷，惟因天氣炎熱不慎引發心悸及胸悶不適等症狀。

他欲從潮州住家載往東港醫院診治，因適逢端午連續假期車流壅塞，途中見父親臉色發白、昏厥癱軟、意識不清，恰巧經過崁頂分駐所前，由於情況緊急，下車便拔腿飛奔進入分駐所求助警方，經警駕駛巡邏車開啟警笛，在5分鐘內將人送到安泰醫院，並協助將其抬上擔架推進急診室，經醫師搶救後恢復心跳沒有大礙。

陳男事後著淚光向崁頂分駐所員警表達感謝，表示幸好有員警的「即刻救援」，才能化解這次的危機，救了父親一命。警員林彥諄表示，當下因時間緊迫只想協助民眾，沿路鳴笛開道、搶得黃金時間，使寶貴生命化解危機，能夠幫助民眾是職責所在。

分局長劉清俊肯定崁頂分駐所員警發揮救人第一及同理心精神，足堪同仁表率；另呼籲民眾，如遇緊急狀況，請立即撥打110請求就近警方支援協助或119消防救護，千萬別錯失關鍵時刻的黃金急救期，以免憾事發生。

►Her推出暱稱「靈芝水」的品木宣言 Dr.WEIL 青春無敵健康光潤機能水

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
5色中衛口罩又來了！電商今、明加碼開賣　3平台買MIT口罩不
焦凡凡PO過激床照「半球掉出來」！　男友被釣出吃醋開罵
LINE推「退回不要的貼圖」　限時開放所有用戶都能用！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

擊沉「陸地航母」畫面曝！他闖紅燈左轉　遭0剎車猛撞…130萬秒成廢鐵橫躺路中

熱天油漆心悸　他送醫途中遇車陣陷昏迷…警鳴笛開道5分鐘到醫院

投保中心提告解任遠雄建設職務　趙藤雄勝訴「董事保住了」

社子島開發爭議案外案　「陳情民眾個資全都露」北市地政局官員認錯緩起訴

醉男衝麵攤叫囂推倒77歲老闆娘　兒護母猛揮菜刀「他手上破6洞」

拍到嫩妻和小王親密進出旅館...人夫氣炸！抓她手指解鎖手機查姦情挨告

合歡山武嶺亭爆紅三腳架　「謎大叔」收走原因曝光...失主聯絡到了！

開到一半方向盤卡住　撞上騎士拖行！熱心民眾合力抬車救人

疑「閃大燈」遭持棍棒攔車！夫妻驚魂PO網：已報警　釣出駕駛留言踢館

120萬贊助瘦身旅費換「與通告藝人吃飯」　老婆發現卡費！他告女詐欺下場曝

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

擊沉「陸地航母」畫面曝！他闖紅燈左轉　遭0剎車猛撞…130萬秒成廢鐵橫躺路中

熱天油漆心悸　他送醫途中遇車陣陷昏迷…警鳴笛開道5分鐘到醫院

投保中心提告解任遠雄建設職務　趙藤雄勝訴「董事保住了」

社子島開發爭議案外案　「陳情民眾個資全都露」北市地政局官員認錯緩起訴

醉男衝麵攤叫囂推倒77歲老闆娘　兒護母猛揮菜刀「他手上破6洞」

拍到嫩妻和小王親密進出旅館...人夫氣炸！抓她手指解鎖手機查姦情挨告

合歡山武嶺亭爆紅三腳架　「謎大叔」收走原因曝光...失主聯絡到了！

開到一半方向盤卡住　撞上騎士拖行！熱心民眾合力抬車救人

疑「閃大燈」遭持棍棒攔車！夫妻驚魂PO網：已報警　釣出駕駛留言踢館

120萬贊助瘦身旅費換「與通告藝人吃飯」　老婆發現卡費！他告女詐欺下場曝

疫情澆熄5百場驕傲月活動…台灣為全球LGBT遊行！　外媒盛讚我民主價值

45秒狂賞9巴掌！3歲女童被打到倒地　媽反駁：她不肯好好吃飯

重罰逼車族！日本修法最高開罰100萬　30日正式上路

曾負債700萬！她只花3個月「月收破6位數」：3信念是關鍵

香草蛋糕＋柳橙淋醬超邪惡！蘆洲最美韓系咖啡館　抹茶咖啡超濃

逾90間綠色飯店、餐廳送優惠！7/1起至年底最多領「1250元價值綠點」

僅限軍隊內部使用！　陸新冠疫苗已獲「軍隊特需藥品」批件

5月景氣燈號持續亮黃藍燈　國發會：內需回溫、疫情衝擊縮小

「1歲半男童關狗籠」巨蟒旁邊爬！ 迫和700隻動物生活　只能吃腐敗食物

擊沉「陸地航母」畫面曝！他闖紅燈左轉　遭0剎車猛撞…130萬秒成廢鐵橫躺路中

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

單身女想生混血娃　弟捐精助孕被告

獨／「陸地航母」闖紅燈遭擊沉　車幾全毀...網嘆：不用修了

4個小孩3個爸！22歲媽結婚3次...第1任4歲女雙腳被燙爛

超車失控撞23歲孕婦！她慘成身障又流產

韓國瑜北農獎金禮盒案　北檢：不起訴

即／載孫上學國小前遭貨車撞飛！台東阿嬤命危　男童慘死

台南「賭神」家遭開51槍！竟是武鬥派耗時半年策劃

即／五楊高架下驚見屍體　身分待查

熱水燙爛女童雙腳辯「管教」　狠心繼父曝光！

老闆娘救火慘埋金紙堆　義消默念一句話終見焦屍手

台東祖孫車禍雙亡　校方嘆：他是棒球隊主力投手

更多熱門

相關新聞

假冒最高檢察署緝毒高官　神鬼男到處騙

假冒最高檢察署緝毒高官　神鬼男到處騙

刑事警察局29日宣布偵破一名假冒國安檢警系統公務人員詐騙案，警方查出，男子高綱鴻一身制式裝備及服裝，手持偽造總統派令等相關公文書，四處招搖撞騙民眾。警方日前逮人，依冒充公務員等罪送辦，並裁定收押，也呼籲民眾勇於指認。

守立院整夜警員累到靠牆、坐著睡

守立院整夜警員累到靠牆、坐著睡

親戚是警察！住1500萬透天開BMW

親戚是警察！住1500萬透天開BMW

即／墾丁出火風景區野狗攻擊！男遊客臉部嚴重撕裂傷

即／墾丁出火風景區野狗攻擊！男遊客臉部嚴重撕裂傷

「餛飩加倍」讓他淚崩　國小校長尋找35年前恩人

「餛飩加倍」讓他淚崩　國小校長尋找35年前恩人

關鍵字：

屏東東港崁頂分駐所警察巡邏車心悸

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面