草埔隧道6月30日起試辦開放大型重機通行　屏警加強取締違規

▲草埔隧道30日起試辦開放大型重機通行，屏東警方加強取締違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

連接屏東與台東的草埔隧道30日起試辦開放大型重機通行，屏東縣警方加強取締違規行為，以確保往來用路人交通安全。

▲▼草埔隧道30日起試辦開放大型重機通行。

公路總局宣布今天起南迴改草埔隧道試辦大型重型機車通行，全長4617公尺的草埔森永隧道，將是全台首座通行大型重機的長隧道，在6月30日中午12時起至12月31日12時止試辦通行6個月，250cc以上的黃牌車及550cc以上的紅牌車，都可通行。

屏東縣政府警察局提醒大型重型機車駕駛人特別注意，草埔隧道內最高速限每小時70公里，最低速限每小時50公里；進入隧道應開啟車頭燈，與前車保持50公尺行車安全距離，隧道內嚴禁變換車道、同車道並行、超速、超車及逼車等違規駕駛行為。

縣警察局交通隊及枋寮分局已加派警力於台9線及草埔隧道巡邏，針對大型重型機車有以上違規行為，加強蒐證舉發；並呼籲駕駛人勿於隧道口（內）或車道上停車逗留，休息時應於安全不妨礙車輛通行處所停車，並遵守各項交通規則以維用路人安全。

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