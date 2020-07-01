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苗栗「嬰靈湖」夜游！39歲男突失蹤　水底最深處「撈到遺體」

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▲陳男29日晚間前往造橋鄉龍昇村龍湖宮大潭游泳，不幸溺斃潭中，消防人員30日一早將他打撈上岸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳男前往造橋鄉龍昇村龍湖宮大潭游泳，不幸溺斃。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

苗栗縣竹南鎮39歲陳姓男子日前晚間9點多，到造橋鄉龍昇湖游泳，深夜11點多時不見蹤影，隔天早上救援人員在湖底最深處發現他的遺體。當地人士指出，龍昇湖旁的龍湖宮經常超度不幸早夭、流產或墮胎的「嬰靈」，在地人大多避免夜間前往，尤忌下水。

苗栗縣消防局表示，6月29日深夜11時23分接獲通報，稱在造橋鄉龍昇村龍湖宮大潭內，有一名男子穿花色四角褲去游泳，到晚間11時許還遲遲沒上岸；消防局出動造橋、後龍分隊錢來搜救，但一直到淩晨1時30分都沒找到陳男，決定暫停搜救。

救援人員30日早上7時集結完畢，持續搜尋陳男下落，出動2艘快艇沿著大潭湖面搜索，水下也有潛水人員2人1人岸際定位，1人潛水扇形搜索，終於在8時44分找到陳男，但陳男身體僵硬，已經明顯死，也將他打撈上岸，後續交由警方及家屬處理中。

據悉，龍昇湖又稱大潭，地方人士指出，湖畔的龍湖宮經常超度不幸早夭、流產或墮胎的「嬰靈」，在地人大多避免夜間前往，尤忌下水。消防隊則指出，湖面看似平靜，但水深難測，且湖底常有淤泥，已列為危險水域，提醒民眾切勿到此戲水。

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