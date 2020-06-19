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社會 社會焦點 保障人權

堆高機倒退嚕撞殘騎士　一查「兩個都無照」賠償金直接打八折

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記者黃翊婷／綜合報導

郭姓男子先前在爺爺經營的木材廠工作，2017年5月18日晚間6時50分左右駕駛堆高機倒車，沒想到卻與無照駕駛的江姓騎士發生碰撞，導致對方身受重傷，甚至留下認知功能輕度障礙的後遺症，挨告求償157萬餘元。高雄高分院考量到雙方都有過失，按比例推算郭男應賠償109萬餘元較為適當，全案確定。

堆高機,工廠,工人（圖／路透社）

▲郭男曾在爺爺經營的木材廠工作。（示意圖／路透，與本案無關）

江男在判決書中主張，事發當天他騎車沿著台27甲線由北往南方向行駛，路過該木材廠時發現郭男駕駛堆高機正在倒退，卻沒有顯示任何倒車燈光或有人負責指揮，害他閃避不及撞上，造成頭部外傷併顱內出血、顏面骨骨折、右側肋骨骨折併血胸、肺挫傷、肝臟撕裂傷、多處肢體鈍挫傷、撕裂傷、右脛腓骨、股骨骨折、右側遠端橈骨骨折，經過治療雖然保住一命，卻留下認知功能輕度障礙的後遺症。

江男認為，郭男當時是受僱於爺爺經營的木材廠，主要負責駕駛堆高機搬運木材，事發當下正在執行工作業務，祖孫兩人應該負起連帶賠償責任，賠償他因為受傷無法工作的損失、醫療費用等等，總計157萬3094元。

▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

▲江男被倒退的堆高機撞上，身受重傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

對此，郭男表示，當時剛好有大貨車要進入工廠，因為工廠路比較狹窄，需要先將堆高機開出去，他才會把堆高機開出工廠，雖然倒車撞傷人這部分的確有過失，但騎士是無照駕駛還超速，雙方都有錯，不能全怪在他頭上。

高雄高分院合議庭經過調查，雙方對車禍過程皆沒有爭議，只是郭男指控騎士超速這部分沒有證據，所以無法採信，而當時兩人都是無照駕駛，應負擔的過失比例為郭80％、江20％，扣除部分不合理的費用之後，得請求賠償金額為137萬3094 元，按照上述比例推算，賠償金應減輕至109萬8475元較為適當，全案確定。

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