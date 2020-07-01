妻帶「FM2粉末飯菜」探視毒犯夫　獄友分食全中鏢送醫

記者黃翊婷／綜合報導

高姓男子先前因為吸食海洛因被判刑9月，沒想到妻子前往台北看守所探視時，竟然帶著摻有FM2粉末的飯菜去會客，甚至成功躲過監所盤查，導致其他數名分食飯菜的受刑人身體不適，最後通通戒護就醫。

▲高妻辯稱不知道飯菜中有毒品粉末。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

根據《自由時報》報導，高男向監所表示，在進入看守所之前就先在家中準備好摻有FM2粉末的飯菜，隔天入監後再拜託妻子帶著東西來探視，妻子完全不知情，一切都是他的主意；不過，偵辦人員對於上述說法抱持懷疑態度，不排除是高妻不忍丈夫毒癮發作，才會主動加入毒品粉末，由於這起案件還有其他受刑人遭到波及，引起法務部矯正署重視，後續可能會借提高男進一步釐清案情。

其實，這並不是第一次有親友探監偷偷在食物混入毒品，2014年時朱姓男子前往台北看守所探視友人，竟然把海洛因塞進糖醋排骨裡，但馬上就被監所人員識破，當場抓包。

▲台北看守所。（圖／記者陳雕文攝）

依據台北看守所網站公布的規定，受刑人親友如果想送入菜餚或水果，每次不得超過2公斤，而且都要經過檢查，像是長條肉類或長條狀的莖管類蔬菜，都要切片或切塊才可以送入，海鮮類或堅果類也要經過去殼，水果都要切開，如果是罐頭類的食品，則要打開後裝入透明塑膠袋才能通關。

台北看守所寄送食物的規定多達8項，如今卻發生受刑人妻子帶「毒菜」闖關成功的事件，究竟是如何躲過監所盤查，新北市警方目前仍在調查當中。