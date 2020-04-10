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「買眉筆遭戳傷眼」高雄女痛3年　櫃姐上訴賠償金反減10萬

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記者黃翊婷／綜合報導

李姓女子2017年3月8日前往高雄市新光三越百貨公司購買眉筆，沒想到林姓櫃姐在示範畫眉時，手指不慎戳傷她的右眼，提告後一審獲判賠償20萬9120元。林女及化妝品公司認為，後續的眼部病變與這件事情的因果關係沒有舉證，於是提出上訴；不過，本月初高雄高分院合議庭仍裁定她與公司必須連帶賠償10萬1050元，全案確定。

▲▼下巴,口紅,女孩,女人,皮膚,臉,化妝。（圖／翻攝自pixabay）

▲李女在事發3年後仍覺得眼睛不適。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

李女2017年3月8日下午4時許前往新光三越購物，但林姓櫃姐在示範畫眉時，急於向顧客推銷其他產品，竟分心將手指插到右眼中，讓她當場刺痛難耐，立即前往眼科就醫，並被診斷為「外傷性右眼結膜局部發炎」，至今仍得接受治療，而且傷勢不但沒有痊癒，症狀甚至加劇惡化，變成右眼外傷型病變，每天睡醒右眼都會刺痛，只能靠眼藥水來舒緩不適。

李女因為不堪長期眼睛不適，右眼視力甚至可能因此提早退化，氣得向林女及化妝品公司提告求償60萬9120元的醫藥費及精神慰撫金，一審獲高雄地院判賠20萬9120元。

不過，林女及公司提出上訴，她辯稱，李女所受損害不是她造成的，而且之後右眼的外傷病變，也無法證明與事發當天檢查出來的右眼局部結膜炎有關，損害未達情節重大的程度。

▲▼化妝,新娘秘書,新秘,造型師,彩妝,刷具。（圖／pixabay）

▲林女想推銷其他產品，卻因為分心戳傷客人的眼睛。

當時負責診治李女眼傷的眼科診所也透過回函表示，患者右眼外傷性病變是指事發當天的「外傷性右眼結膜發炎」病名，與現在「早上起床眼睛刺痛」的症狀無關，起床眼睛刺痛主因為乾眼症，應該與年紀增長有關。

高雄高分院合議庭認為，林女戳傷李女的右眼是雙方不爭的事實，只是在後續眼睛長期刺痛的部分，有診所回函證明，李女主張尚難採信，考量到雙方的經濟狀況等因素，最後裁定櫃姐和公司應連帶賠償10萬1050元較為適當，全案確定。

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