更猛雷雨彈開炸！對流不斷噴發　豪大雨擴全台「降雨熱區」出爐

▲氣象局晚間持續針對高屏發布大雨特報。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

雨擴大！中央氣象局表示，太平洋高壓勢力稍減弱，7月1日（周三）受西南風影響，午後雷陣雨更加顯著，全台都有機會出現局部短暫雷陣雨，局部地區有豪大雨發生，尤其山區、東北部及大台北東側至基隆一帶。局長鄭明典也提醒，除了清晨西南部沿岸有海陸風輻和降雨，午後對流雨也很活躍。

氣象局30日晚間8時10分持續針對高雄、屏東2縣市發布「大雨特報」，至7月1日屏東地區及高雄山區有局部大雨發生機率。預計明天鋒面接近加上西南風影響，中南部及馬澎地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨、豪雨發生機率。

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▲更猛雷雨彈！雨勢擴大全台「降雨熱區」出爐。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲對流不斷迸發，沿海深夜閃電雷擊。（圖／中央氣象局）



氣象局預報，7月1日迎風面中南部地區不定時有局部陣雨或雷雨，其他地區仍是多雲到晴，隨著太平洋高壓勢力減弱，鋒面稍微接近，台灣附近水氣較多，午後雷陣雨現象會更加顯著，各地都有局部短暫雷陣雨出現，且有局部豪大雨發生機率，尤其各地山區、東北部及大台北東側至基隆一帶。

溫度方面，7月1日各地悶熱，氣溫普遍在33度以上，大台北地區、花東縱谷地區，新竹、雲林及彰化、南投近山區仍有局部36度以上高溫。

預計太平洋高壓勢力7月2日（周四）稍減弱，且北邊鋒面較為南移，地面風場為西南風至南風，迎風面的中南部、東南部地區不定時有些局部陣雨或雷雨，其他地區仍是多雲到晴，午後各地皆有機會出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨甚至豪雨發生機率。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，7月1日「更多的午後雷陣雨」，全台各地通通有份，尤其是南部平地，從深夜起將一陣一陣雨勢直到白天，可能還會跟午後陣雨直接連在一起下。因對流在沿海不斷迸發，飄到哪下到哪，午後預測全台午後陣雨「多點開花」，中部以北山區雨勢偏大，下雨前各地高溫依舊上看33至36度。