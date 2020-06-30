台北「連16天飆36度↑」！災害預報士曝三大原因　全台發燙6月均溫高出2度

▲連日高溫讓許多民眾大喊吃不消。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

台北氣象站29日飆到攝氏38.9度，刷新該站設站124年的6月最高溫，也是台北站全年史上第二高溫，僅次於2013年8月8日的39.3度。對此，天氣風險公司總監、全台唯一災害預報士賈新興分析，台北6月天空破多項紀錄的3點原因。而截至30日中午，台北最高溫來到36.2度，也讓台北6月連續高溫大於等於36度達16天，平了2017年8/5到8/20的紀錄。

賈新興30日在臉書說，不只台北熱，全台也熱，統計台灣13個平地站6月均溫高達29.5度，比氣候平均值27.5度高出2度，創下1947年以來的6月第二高溫，僅次於2015年的27.53度。

請繼續往下閱讀...

▲▼台北6月熱到發燙。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興指出，另外，台灣上半年均溫高達23.15度，比氣候平均值21.97度，高出了1.18度，也創下1947年以來的第二高溫，僅次於2019年的23.38度。

賈新興說，統計至29日，台北6月均溫30.5度，大於等於38度有4天，大於等於37度有10天，大於等於36度有19天，大於等於35度有23天，連續15天大於等於36度。他指出，如果台北30日高溫也大於等於36度，那連續高溫大於等於36度就有16天了，就平了2017年8/5到8/20的紀錄。

至於台北連日飆高溫，賈新興分析，除了受到偏強的太平洋高壓籠罩，大台北的盆地及熱島效應，還有長期的暖化影響，造成今年台北6月的天空破了多項的紀錄。

根據氣象局觀測，台北30日中午12時24分，高溫來到36.2度，也讓台北連續高溫大於等於36度達16天，平了2017年8/5到8/20的紀錄。

▲▼全台13個平地測站今年高溫資料。（圖／翻攝賈新興臉書）