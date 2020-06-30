變天時刻到！午後雷陣雨連2天開炸全台　氣象局警告「小心豪、大雨」

▲民眾曾在台南關廟拍到驚人雨瀑。（圖／網友楊樹華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賴文萱／台北報導

要變天了！氣象局指出，周三、四太平洋高壓勢力減弱，中南部整天將斷續有雨，午後雷陣雨範圍擴及全台，甚至有大雨、豪雨發生機率。周五起，太平洋高壓再度增強，各地才會恢復高溫炎熱穩定的天氣。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今天到明天太平洋高壓逐漸減弱，周三、四整天中南部斷續有陣雨，各地午後雷陣雨量值及範圍也增多，容易有大雨甚至豪雨發生。周五起，太平洋高壓又再度增強，鋒面稍微遠離，各地恢復高溫悶熱的天氣狀況，午後雷陣雨雨區也縮減。

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▲周三、四午後各地易有雷陣雨，氣象局表示，要留意局部大雨或豪雨發生。（圖／中央氣象局）

氣象預報員官欣平進一步補充，周三、四主要因太平洋高壓勢力稍減弱，北邊鋒面較為南移接近台灣，地面風場為西南風至南風，迎風面的中南部地區不定時有些局部陣雨或雷雨，其他地區仍是多雲到晴的天氣。

但要留意，午後各地皆有機會出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨甚至豪雨發生的機率，請隨時留意氣象局所發布的特報或大雷雨即時訊息。

▲周三、四午後各地皆有機會出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨甚至豪雨發生的機率。（圖／記者李毓康攝）

在溫度方面，各地仍屬悶熱，氣溫普遍在33度以上，大台北地區、基隆、花東縱谷及中南部近山區氣溫會更高；另外馬祖容易有局部低雲或霧影響能見度，有交通往返需求請留意航班資訊。

周五至下周一太平洋高壓勢力再增強，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨中南部地區偶有局部短暫陣雨外，中部以北、東北部及各地山區午後有局部雷陣雨；這段期間，各地將恢復高溫炎熱天氣型態。

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