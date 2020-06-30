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下半年預估侵台颱風個數曝　氣象局警告：今年生成位置會離台灣比較近

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局預估今年侵台颱風個數，以3~5個左右為主，但生成距離會離台灣較近，預警時間短。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年颱風季即將展開，氣象局今舉行颱風季展望記者會，截至目前西北太平洋僅有2個颱風生成，較氣候平均值少；氣象局也預估今年下半年颱風生成總數正常至偏少，侵台颱風個數則是接近正常機率大。氣象預報中心主任呂國臣表示，今年是反聖嬰發展年，預估颱風形成的位置會較接近台灣，屆時預警時間也會較短。

氣象預報中心主任呂國臣表示，熱帶擾動或是颱風強度活躍度，但統計及動力模式預測上看到，今年下半年颱風生成總數正常至偏少，侵台颱風個數則是接近正常機率大。往年西北太平洋6-12月約有21至25個颱風生成，侵台颱風個數正常為3至5個。

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▲▼氣象局預報中心主任呂國臣。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼氣象局預報中心主任呂國臣指出，下半年反聖嬰有發展的趨勢。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼颱風天氣展望-颱風生成離台灣比較近。（圖／氣象局提供）

另外，目前熱帶地區海氣狀態接近正常，但反聖嬰現象有發展趨勢，根據歷史統計資料顯示，反聖嬰發展年的夏季可能更加炎熱。綜合研判，今年7月至9月台灣氣溫偏高機率較大；7月雨量偏少至正常，8、9月雨量則以接近正常機率較大。

▲▼颱風天氣展望-未來一季雨量和偏熱。（圖／氣象局提供）

▲氣象局說明颱風季天氣展望，未來一季雨量正常至偏少，但會偏熱。（圖／氣象局提供）

呂國臣進一步說明，以統計模式跟動力模式來看，今年西北太平洋受到反聖嬰現象影響，對台灣地區高溫有明顯影響，今年夏季是偏高溫狀況，會出現極端高溫。預計侵台颱風個數約3~5個左右，由於是反聖嬰發展年，預測颱風形成位置會比較接近台灣，也因此預警時間也較短一點，呼籲民眾屆時要注意最新資訊。

至於颱風強度方面，由於聖嬰年颱風生成位置比較遠，颱風在行進過程中，容易達到中颱或強颱強度，但以今年為反聖嬰年來說，由於颱風相對生成的位置離台灣會較近，也因此侵台颱風的強度預估會較弱。

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