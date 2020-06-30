撐過史上最熱梅雨季！氣象局警告：今年夏天還會更熱　「極端高溫」原因曝

▲氣象局展望未來7-9月高溫，研判今年反聖嬰發展年，夏季可能會更加炎熱。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

極端高溫恐成常態！台北29日熱出38.9度高溫，刷新史上6月新高紀錄，氣象局揭6月會這麼熱的原因，是因太平洋高壓強度非常強，強到北方鋒面都下不來，造成台灣持續高溫。另展望未來7-9月高溫，氣象局研判今年反聖嬰發展年，夏季可能會更加炎熱。

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▲今年梅雨季氣溫極端偏熱，創下1947年有紀錄以來同期新高。（圖／記者呂佳賢攝）

氣象預報中心主任呂國臣表示，回顧今年梅雨季，氣溫上全台都屬高溫炎熱天氣，氣溫極端偏熱，創下1947年有紀錄以來同期新高，均溫達28.2度，比上次2016年的均溫28.05度還高。

▲反聖嬰現象有發展的趨勢，而根據歷史統計資料顯示，反聖嬰發展年的夏季可能更加炎熱。（圖／記者呂佳賢攝）

呂國臣說，5月有4個氣象站日高溫刷新紀錄，6月更有10個氣象站月均溫創新高，台北高溫昨高溫達38.9度，同樣創下有史以來6月新高。

為何今年6月會這麼熱？呂國臣解釋，主要是因太平洋高壓勢力強度非常強，強到讓北方鋒面都下不來，造成台灣持續高溫。

▲氣象局表示，預估今年7至9月台灣氣溫偏高的機率較大。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但未來這樣的極端高溫恐成常態，氣象局說，目前熱帶地區海氣狀態接近正常，但反聖嬰現象有發展的趨勢，而根據歷史統計資料顯示，反聖嬰發展年的夏季可能更加炎熱。

綜合研判，預估今年7至9月台灣氣溫偏高的機率較大；7月雨量偏少至正常，8、9月雨量則以接近正常的機率較大。

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