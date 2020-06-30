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1年預算6千億元才罰2千萬　盧秀燕：台電不會怕！因為罰的是人民納稅錢

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▲盧秀燕表示，台電被罰2千萬不會怕，因為花的是人民納稅錢。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，台電被罰2千萬不會怕，因為花的是人民納稅錢。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府和台中火力發電廠之間的中火大戰30日持續在市議會延燒，藍綠議員針對中火開罰2千萬元、議員絕食抗議以及取締移動污染源等提出質詢，市長盧秀燕表示，台電1年預算6千億元，開罰2千萬根本不痛不癢，因為花的是人民納稅錢，至於議員絕食一事，她不捨也希望能停止。

市議員劉士洲、冉齡軒、蕭隆澤關心台中空污問題，包括開罰中火2千萬元、絕食的議員羅廷瑋和黃健豪的身體狀況，以及移動污染源取締等。

盧秀燕說，對中火開罰2千萬元，依照空污法規定雖然是最高額，但對於1年預算有6千億元的台電而言，根本不痛不癢，如果開罰民眾，是民眾自己的錢，會心痛、會改善，可是台電所有的預算來自於民眾，是公家的錢，花的是民眾納稅錢，這就是為什麼國營機構對於罰款不怕，不過，市府還是必須依法執行。

至於絕食的議員黃健豪曾經捐肝救父一事，盧覺得非常不捨，也沒有必要，因為捐過肝的人不能太勞累，而議員會做出如此激烈抗議手段，真的是他們手無寸鐵，不得不如此，據她了解，醫護人員原本每4小時檢查一次，目前已縮短為2小時，她待會也會再去探視。

蕭隆澤指出，國內空污問題，境外污染源占3到4成，交通工具移動污染源約占3成，電力污染占6％到9％，台中市加油站有311處，年度發油量全台之冠，去年發油量突破2百萬公秉，產生44億公升的二氧化碳，市府除了針對中火，也要取締汽機車移動污染源。

盧秀燕說，中興大學環保學者莊秉潔曾發表過論文表示，因為中火燃煤發電，國人平均壽命減壽15.4天，汽機車發油量的確跟汽機車成長數、使用量、經濟的發展有密切關係，在不能限制民眾買車、開車情況之下，市府也做出很多相關措施。

盧說，市府編列1.4億元，推動老舊機車汰換成電動機車，數量將近5萬輛，成長率10%，是六都第1名，淘汰二行程機車達3萬375輛，以及機車定檢率高達97.8％，也是全國最高，市府也同步推動綠色大眾運輸系統，包括電動公車擴增等政策，她強調，市府打蒼蠅也會打老虎，這是改善空污的態度問題，也是公平問題。

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