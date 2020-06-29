台中午夜街頭傳20多聲槍響...警逮2嫌　盧秀燕：我比誰都重視治安

▲盧秀燕表示，她比誰都重視台中治安。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員陳世凱、林德宇和施志昌等人29日質詢表示，台中街頭日前午夜傳出20多聲槍響，引發民眾恐慌，是否昔日「慶記之都」的惡名又回來了，盧秀燕表示，她比誰都更重視治安，警察局長楊源明說，台中縣市合併升格後，槍擊案件逐年減少，依警政署統計，台中是六都槍擊案件最少，早年流傳的傳聞已不復存在。

▲市議員林德宇（左3）等人質疑台中的「慶記之都」惡名又回來了。（圖／林德宇提供）

陳世凱說，24日凌晨有民眾報案，市政府附近發生連續槍響，有人駕車對空開槍，至少有20槍，警方在慢車道上發現至少有7顆彈殼，然而隔天卻沒有任何消息，彷彿蒸發一般，這件重大案件造成住戶人心惶惶，令人擔心台中市「慶記之都」的污名又回來了。

▲警察局長楊源明表示，台中以往的「慶記之都」惡名不復存在。（圖／台中市政府提供）

林德宇表示，盧市府上任至今應該召開9次治安會報，但盧市長本人只主持3次，代表市政重心沒有「治安」，完全沒有做好警察局靠山的角色。

盧秀燕強調，自己非常重視治安，今年上半年因重點放在防疫，的確較少出席治安會報，她還說，市府大大小小有160多個會報，基於分層負責，都指派權責的副市長出席。

楊源明指出，重大刑案第一時間都會報告市長，過去大家都說台中是「慶記之都」，早年確實有這個傳聞，但是台中縣市合併升格後，槍擊案件逐年減少，今年至今發生過2件，依警政署統計，台中是六都槍擊案件最少，早年流傳的傳聞早已不復存在，且不符現況。

警方表示，6月24日凌晨4點多，據報台灣大道馬路上疑似有人對空鳴槍，現場沒人受傷及財損，目前已逮捕2名犯嫌，正持續追緝共犯。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來