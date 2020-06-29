　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中午夜街頭傳20多聲槍響...警逮2嫌　盧秀燕：我比誰都重視治安

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲綠議員質詢台中治安，盧秀燕回應她比誰都重視治安。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕表示，她比誰都重視台中治安。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員陳世凱、林德宇和施志昌等人29日質詢表示，台中街頭日前午夜傳出20多聲槍響，引發民眾恐慌，是否昔日「慶記之都」的惡名又回來了，盧秀燕表示，她比誰都更重視治安，警察局長楊源明說，台中縣市合併升格後，槍擊案件逐年減少，依警政署統計，台中是六都槍擊案件最少，早年流傳的傳聞已不復存在。

▲綠議員質詢台中治安，盧秀燕回應她比誰都重視治安。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲市議員林德宇（左3）等人質疑台中的「慶記之都」惡名又回來了。（圖／林德宇提供）

陳世凱說，24日凌晨有民眾報案，市政府附近發生連續槍響，有人駕車對空開槍，至少有20槍，警方在慢車道上發現至少有7顆彈殼，然而隔天卻沒有任何消息，彷彿蒸發一般，這件重大案件造成住戶人心惶惶，令人擔心台中市「慶記之都」的污名又回來了。

▲綠議員質詢台中治安，盧秀燕回應她比誰都重視治安。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲警察局長楊源明表示，台中以往的「慶記之都」惡名不復存在。（圖／台中市政府提供）

林德宇表示，盧市府上任至今應該召開9次治安會報，但盧市長本人只主持3次，代表市政重心沒有「治安」，完全沒有做好警察局靠山的角色。

盧秀燕強調，自己非常重視治安，今年上半年因重點放在防疫，的確較少出席治安會報，她還說，市府大大小小有160多個會報，基於分層負責，都指派權責的副市長出席。

楊源明指出，重大刑案第一時間都會報告市長，過去大家都說台中是「慶記之都」，早年確實有這個傳聞，但是台中縣市合併升格後，槍擊案件逐年減少，今年至今發生過2件，依警政署統計，台中是六都槍擊案件最少，早年流傳的傳聞早已不復存在，且不符現況。

警方表示，6月24日凌晨4點多，據報台灣大道馬路上疑似有人對空鳴槍，現場沒人受傷及財損，目前已逮捕2名犯嫌，正持續追緝共犯。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
玩澎湖3天2夜噴1萬5　她嚇壞「離島貴爆」：都能跟團出國了！
快訊／國民黨攔不住！　監察院人事同意權案7/17投票
威力彩頭獎11億！下注前喝冰水…4星座財運爆棚
快訊／協助掩飾潤寅詐貸　調查官涉收賄500萬元遭約談
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網美咖啡店爆虐待　動保處扣留4隻小浣熊：飼主不能再養

快訊／國民黨攔不住！　監察院人事同意權案7/17投票

羅智強酸爆林飛帆！忘了以前怎佔立法院？　無恥的雙標、好偉大的綠色神邏輯

洪孟楷亮驗傷單「頸部挫傷、吐2次」　怒嗆吳秉叡：殺人行為！

「因為小浣熊發情」才放狗咬　咖啡廳老闆認錯道歉：我沒有虐待致死

李眉蓁競選團隊逐步曝光！「她」扮演重要角色　鄭照新接發言人

洪孟楷哽咽控遭勒脖　吳秉叡：請他成熟一點

錢櫃大火懲處出爐！北市消防局副局長畢幼明、科長記過

台中午夜街頭傳20多聲槍響...警逮2嫌　盧秀燕：我比誰都重視治安

錢櫃大火受害者出面控訴：業者態度囂張、北市府偏袒

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

網美咖啡店爆虐待　動保處扣留4隻小浣熊：飼主不能再養

快訊／國民黨攔不住！　監察院人事同意權案7/17投票

羅智強酸爆林飛帆！忘了以前怎佔立法院？　無恥的雙標、好偉大的綠色神邏輯

洪孟楷亮驗傷單「頸部挫傷、吐2次」　怒嗆吳秉叡：殺人行為！

「因為小浣熊發情」才放狗咬　咖啡廳老闆認錯道歉：我沒有虐待致死

李眉蓁競選團隊逐步曝光！「她」扮演重要角色　鄭照新接發言人

洪孟楷哽咽控遭勒脖　吳秉叡：請他成熟一點

錢櫃大火懲處出爐！北市消防局副局長畢幼明、科長記過

台中午夜街頭傳20多聲槍響...警逮2嫌　盧秀燕：我比誰都重視治安

錢櫃大火受害者出面控訴：業者態度囂張、北市府偏袒

【廣編】2020真正省電王！Panasonic空調唯一首選　解救夏季吃電危機

期待大專扳倒職棒二軍　鄧蒔陽要求態度

中職／統一獅美國日紀念T　內野進場球迷限量贈送

ET民調》蔡詩萍／後蔡英文時期　政治人物流變更快！

日本狂賣2百萬個！PABLO「原味起司雪派」登台了　濃郁起司尬杏桃醬太邪惡

籃網汀威迪想印「萬億美金」在背後　庫班自信NBA復賽不會搞砸

2020首屆縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會　7月11日登場

即將退稅！財政部明日將退稅351億元　221萬戶即將受惠

安心旅遊將上路　高公局1968APP「人潮警示」功能即日起下架

共軍7/1「西沙群島海域」進行軍事訓練　連續5日禁船舶航行

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

政治熱門新聞

快訊／民進黨祭「油壓剪」破門了

游錫堃12:38宣布散會　國民黨佔領立法院20小時落幕

即／杏仁哥戴防刺手套　突破警力「硬爬拒馬」

北市1月至5月「近1.9萬人出走」

民進黨奪回主席台　游錫堃召開談話會

聲援藍營　八百壯士明7點到立院

「等一下就會有冷氣」　柯建銘曝國民黨占議場現況

10大政治領袖排行　侯友宜奪冠賴清德緊追　陳時中有4個第一

藍軍佔立院會勝？名嘴曝沒撐過這時間點必亡

藍營佔領立院　賴品妤揭3妙招

一張圖看哪些國民黨立委攻佔立法院　破壞門鎖、噴漆、扔椅子樣樣來

洪孟楷遭吳秉叡架脖　哽咽批「想殺人嗎」：想到1歲6個月女兒…

霸立院「符合兵法要義」！黃創夏揭重點

立院沒開冷氣　羅智強批民進黨鴨霸

更多熱門

相關新聞

決心打擊台電這隻老虎！盧秀燕將探望抗空污議員

決心打擊台電這隻老虎！盧秀燕將探望抗空污議員

台中市國民黨籍議員黃健豪、羅廷瑋和大里區立仁里長鄭伯其不滿中火違法重啟2號燃煤機組，28日下午5點起，身穿灰色衣服前往台中火力發電廠大門靜坐抗議，市長盧秀燕29日受訪表示，她下午會利用總質詢結束後前去探望表達敬意，她說，市府依法開罰，對抗空污，不只要打「蒼蠅」、更要打台電這隻「老虎」。

盧秀燕：倪朝龍是我先生和孩子的恩師

盧秀燕：倪朝龍是我先生和孩子的恩師

盧秀燕：同步提高學童科技力、道德文化

盧秀燕：同步提高學童科技力、道德文化

環保鬥士批「台電夏天喊缺電」是假消息！

環保鬥士批「台電夏天喊缺電」是假消息！

中火全國發電量最大中市府再稽查

中火全國發電量最大中市府再稽查

關鍵字：

楊源明盧秀燕陳世凱林德宇

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面