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中火大戰延燒　台中藍營議員痛批環保學者「阿諛奉承蔡政府」

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▲台中議員痛批部分環保學者「換市長跟著換腦袋」 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中議員批評部分環保學者。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府和台中火力電廠之間的中火大戰持續延燒，國民黨9名市議員30日召開記者會不但痛批中火違法重啟燃煤機組，還指責部分環保學者面對同樣的法令，在前市長時代阿諛奉承，如今換盧市長後就批評得一無是處，難道學者們呼吸的是經過篩選的空氣嗎？大家所尊敬的學者怎麼會改弦易轍變得這麼快？

國民兩黨議員上午同時在議會同一樓層召開記者會，民進黨市議員陳世凱、林德宇、張家銨、蕭隆澤等人，邀請前市長林佳龍的環保局長洪正中、中興大學環工系教授莊秉潔、中台灣教授協會理事長黃正聰、中國醫藥大學公共衛生學系副教授林子賢等人出席，對於盧市府開鍘中火發表不同意見。

國民黨議員陳政顯、吳瓊華、李中、張瀞分、張廖乃綸、沈佑蓮等人則是高喊「抗煤保命、守護健康」，要求中火關閉2號機組，並嚴厲譴責台電口口聲聲說夏天用電高峰，結果竟是違法重啟機組，讓其他機組停止運轉，根本是在詐騙國人。

陳政顯表示，民進黨完全執政卻完全腐敗、完全霸道，針對同樣的法令，有些學者在前市長時代阿諛奉承，現在換市長後就批評得一無是處，難道學者們呼吸的是經過篩選的空氣嗎？大家所尊敬的學者怎麼會變得這麼快，燒煤排碳是事實，粒狀排放物不會憑空消失。

吳瓊華強調，在民進黨雙重標準的作為下，最可憐的還是市民的健康被犧牲，這些官員眼中只有台北，忘了中部幾百萬人需要照顧，市府撤銷中火2部老舊機組運轉許可證，環保署卻硬扯中火重啟沒有違法，讓中火機組堂而皇之再次死灰復燃。

沈佑蓮說，盧市長上任後因為第2、第3機組太老舊所以撤照，但中央卻不管地方的自治權，執意撤銷相關處分，蔡英文完全不顧中部人的健康，她要所有人都知道，不管你支持什麼黨派，都有權力呼吸新鮮空氣。

張瀞分說，台灣真的生病了，有些大官台中選輸了、台北升官，連呼吸都要分顏色，部分環保學者曾替前市長林佳龍召開過連署記者會，公開讚揚率先實施「生煤管制自治條例」，有助改善空污，如今盧市長徹底落實這項條例，整治空汙的方向、力道與實際成績都強於林佳龍時代，但這些學者為何選前稱讚、選後批判？是否因為政治立場不同，就讓學術淪為政治服務的胭脂？

李中表示，中央2018年8月1日惡意修改空汙法，拿走台中的審查權，但是執照核准權還是由台中市政府，國民黨團將要求市政府在台電沒有具體改善前不要同意許可證，看台電在沒有執照的情況之下，怎麼違法燃煤發電。

張廖乃綸說，台電一直強調不缺電，卻又口口聲聲說夏天是用電高峰，必須重啟機組，結果重啟之後，竟是讓其他機組不運作，為何一定要讓老舊機組死灰復燃？這豈不是在詐騙國人嗎？台電墮落淪為詐騙集團，應該出來說清楚講明白。

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