北市提高公車乘客受傷理賠至220萬　可望今年上路

▲北市公車運價條漲0.7元。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市聯營公車運價調漲0.7163元，公車票價維持全票15元、老障孩童、及學生軍警也各維持8元、12元優待票價。台北市議會交通委員會30日審查市府提案，公運處長常華珍表示，北市調整旅客運送業責任保險，每人受傷保額200萬元，保險期間最高理賠1.3億元。法案送議會大會二讀後，可望今年市府公告後實施。

為反應運輸成本，北市提案將運價從107年議會同意的18.6033漲至19.3196，漲幅0.7163，以全票15元為例，市府要補助4.3196元，但票價不漲價，一年月補助31.6億元，比過去28.1億元，多出3.5億元。市府推估未來2年平均物價上漲率1.22％。會中，多名議員關注，18項成本之中，有一項為旅客運送業責任保險成本。

常華珍表示，過去依照強制汽車責任保險法以及公路法要求，投保強制汽車責任保險、乘客責任保險、第三責任保險，但以強制汽車責任保險為例，死、殘每人最低保額要200萬元，傷害醫療則是20萬元，但考量到許多乘客不適用死、殘，然而保額20萬卻又太少，因此決定調整，北市調整旅客運送業責任保險，每一個人傷保額200萬元。

常華珍解釋，過去議員有提出來保障不足，只有針對死跟殘理賠，但大部分乘客並非死或殘，像是車內乘客摔傷，現在只能傷害險賠20萬，現在再加200萬，保額總共有220萬，公車業者用每部車按年算，一輛一年保額1萬1千元，總共3510輛，保險費用一年3864萬。

常華珍表示，107年有83件交通大隊統計的死傷，包括公車內外死傷，其中死亡人數0，傷者有96人。對於受傷理賠的金額，常華珍說，業者不會提供，不過業者額外賠償費用並沒有算在成本之內。

國民黨議員徐弘庭擔心，若下一年保線業者漲保費，如何因應？常華真強調，保費本來就是運業成本一部分，因為肇事理賠的金額，不應該列入預算。周威佑認為，正常來算保費夠賠，不至於保險業者漲價

交通局長陳學台認為，各自業者去談保險，若有些業者因事故率增加，而保費增加，要自己承擔。華華珍說，以個案來看，如果不合理，會請他說明。最後議會附帶決議，如因業者事故增加，不得列出運價檢討的項目。

民進黨議員阮昭雄好奇，運價條漲後，是否對於司機員薪資有幫助？常華珍表示，每個月平均增加7、800元。周威佑要求薪資加薪不得低於物價上漲率1.22？常華真，行車人員薪資6萬，認為薪資沒問題。

對於公車整體虧損，常華珍表示，金額沒有統計，但是看運量呈現，今年三月份為去年同期85%運量，4月份75%，五月份從一開始78%，後面運量回復到9成，6月以後不管公車或捷運到9成，代表只有10%運量還沒回來；紓困跟運價無關，3-5月各業者都領5-8千元，6-8還會有，會看票價結餘款調整。