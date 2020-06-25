無妄之災！婦人安坐候車亭　公車撞車亭險垮女彈飛送醫

▲婦人端坐候車亭卻因公車擦撞遮雨棚人被彈起受傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

24日下午4時許，新北市汐止區一名正在忠三街路旁候車亭等公車的王姓婦人，卻因公車進站時駕駛操作不慎導致公車擦撞候車亭遮雨棚，當時人坐在椅子上的王女因撞擊力量整個被彈飛落地，導致腳部挫傷，所幸新北消防局獲報後緊急將她送醫治療並無大礙，因這起意外緊封緊急到場封鎖變形有倒塌危機的候車亭，並仔細調查事故過程有無人為疏失。

▲婦人端坐候車亭卻因公車擦撞遮雨棚人被彈起受傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方獲報後，派員趕赴現場封鎖有倒榻風險的候車亭，並調閱監視器，發現開車的黃姓駕駛到站後，公車上的乘客依序下車，他準備把公車開走，沒想到公車較大的車頂因角度接近碰撞到候車亭遮雨棚，讓在候車亭內安坐的王姓婦人整個人被彈起摔倒，造成腳步鈍挫傷送醫治療，所幸意識清楚送醫後並無大礙。

當地警方對這起罕見車禍嘖嘖稱奇，警員到場時看到候車亭有垮掉倒榻危機，緊急拉起封鎖線避免其他乘客誤闖，警方並對公車黃姓駕駛進行酒測，確認無酒駕情事，至於詳細肇責及後續賠償責任，則有待警方將卷證送專業單位鑑定才能釐清。

【其他新聞】



►獨／噁教主少龍！稱精水助女眾修行 逼舌吻搓舔欲性侵卻「硬不起來」

►招「仙女班」上百名處女當後宮佳麗 涉詐財又性侵！少龍狼狽移送

►誆「世界末日」買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪僕人性奴

►健康瘦身省油看這裡

►怎麼煮才健康？